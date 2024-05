“Trovato da sua madre, purtroppo non ce l’ha fatta” Perde la vita per via di una puntura di ape: cosa è successo 

Un agricoltore di 56 anni è deceduto a Budrio di Correggio, nel Reggiano. L’uomo, che non è stato ancora identificato, ha subito lo shock anafilattico provocato dalla puntura di un’ape. Il dramma si è consumato il 30 aprile, quando l’uomo si è sentito male mentre stava lavorando nel giardino di casa sua. Dopo essere stato punto dall’insetto, si è accasciato a terra e è rimasto privo di sensi. Fortunatamente, la madre ha trovato il figlio e ha allertato immediatamente il 118.

Il personale medico sanitario, intervenuto prontamente, è riuscito a rianimare l’uomo sul posto e lo ha trasportato in elisoccorso all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Purtroppo, nonostante tutti i tentativi di salvarlo, l’agricoltore non è riuscito a superare una crisi respiratoria e ha perso la vita dopo 15 giorni.

Lo shock anafilattico è una reazione allergica grave e potenzialmente letale che può essere scatenata da una puntura di ape o di altri insetti. Questa reazione avviene quando il sistema immunitario ha una iper reazione all’allergene presente nel veleno dell’insetto, rilasciando una quantità eccessiva di sostanze chimiche nel corpo. I sintomi dell’allergia possono variare da persona a persona, ma alcuni dei più comuni includono gonfiore del viso, delle labbra e della gola, difficoltà respiratoria, prurito, orticaria, nausea, vomito, svenimento e rapido calo della pressione sanguigna. In casi estremi, lo shock anafilattico può portare al coma e alla morte.

Il trattamento dell’anafilassi per una puntura di ape di solito coinvolge l’uso di epinefrina (adrenalina) per contrastare la reazione allergica. È importante consultare immediatamente un medico o recarsi al pronto soccorso in caso di reazione allergica grave, in modo da ricevere un trattamento adeguato e prevenire potenziali complicazioni. Le persone con una storia di reazioni allergiche gravi alle punture di insetti dovrebbero sempre portare con sé un kit con il necessario per essere pronte a gestire una potenziale emergenza.

La comunità di Budrio di Correggio è rimasta scioccata per l’evento che ha colpito un uomo stimato e rispettato da tutti. Le autorità sanitarie stanno indagando sul caso per comprendere meglio le cause dell’incidente e per evitare che situazioni simili possano verificarsi in futuro.