la ricetta del contorno in padella semplice e sfizioso

ingredienti Mais in scatola sgocciolato Formaggio tipo fontina, asiago, emmental

Il mais al burro è un contorno ricco e saporito, una ricetta salva cena adatta in qualunque periodo dell’anno. Ideale da proporre per un pranzo espresso in famiglia, una cena conviviale con gli amici, o magari in occasione di una simpatica serata a tema USA, è facilissimo da preparare e sarà amato da grandi e piccini.

Per portarlo in tavola, ti basterà sgocciolare per bene il mais dal suo liquido di conservazione, quindi rosolarlo in un tegame con una generosa noce di burro per circa 10 minuti, finché non assumerà un bel colore lucido e dorato, e una consistenza leggermente croccante. Dopo aver condito il tutto con un pizzico di sale e una macinata di pepe, non ti rimarrà che distribuire la fontina a tocchetti, spegnere la fiamma e richiudere con un coperchio, giusto il tempo che il formaggio si fonda alla perfezione.

Una volta pronto, il mais al burro può essere accompagnato a una grigliata di carne, a una porzione di pollo arrosto o fritto, oppure in abbinamento a delle deliziose bbq ribs, in pieno stile americano; andrà benissimo anche con un piatto di uova o con un piatto di verdure di stagione, da completare con fette di pane tostato.

A piacere, puoi utilizzare il latticino che più ti piace o che hai a disposizione in frigo: asiago, emmental, provola affumicata, mozzarella per pizza, scamorza, caciocavallo… l’importante è che sia sufficientemente asciutto, in modo da non rilasciare troppo liquido durante la cottura. Puoi aggiungere anche del prosciutto cotto, tagliato a listerelle, o dei cubetti di pancetta, scottati in una padella a parte: gli conferirai un tocco di sapore davvero irresistibile.

Scopri come preparare il mais al burro seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le pannocchie al burro e il mais conservato al naturale.

Come preparare il mais al burro





Scola per bene il mais dal suo liquido di conservazione .





Fai sciogliere il burro a fiamma dolce in una padella antiaderente .





Quando il burro sarà completamente sciolto e ben caldo, unisci il mais .





Fai rosolare il tutto a fiamma vivace per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto .





Il masi dovrà risultare ben dorato e croccante. A questo punto, insaporisci con una macinata di pepe e un pizzico di sale .





Riduci la fontina a cubetti e trasferiscila in padella con il mais .





Amalgama per bene il tutto .





Spegni il fuoco, richiudi con un coperchio e attendi pochi minuti: il formaggio potrà così risultare fuso e filante.





Il mais al burro è pronto per essere gustato .

Conservazione

Il mais al burro, senza l’aggiunta del formaggio filante, si conserva in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo. Una volta unito il formaggio, si consiglia di consumare il contorno al momento.