Riba Mundo, crescita a doppia cifra dei ricavi trimestrali

– Riba Mundo Tecnología , tech company specializzata nei Big Data nel segmento B2B dell’elettronica di consumo, ha chiuso i primi tre mesi del 2024 con ricavi consolidati pari a Euro 109,5 milioni, in crescita del 24% rispetto a Euro 88,2 milioni dello stesso periodo dell’esercizio 2023.

Il numero di ordini è aumentato a 17.335 unità nel1Q 2024 dalle 9.769 unità nel primo trimestre 2023 +77% YoY, mentre il numero di pezzi venduti è cresciuto a 1.162.069 unità nel1Q 2024 dalle 618.231 unità nel1Q 2023 +88% YoY.

Alessandro Dezi, COO di Riba Mundo Tecnología, ha commentato: “Il 2024 si avvia positivamente per Ribamundo che continua a registrare una crescita a doppia cifra, in controtendenza rispetto al rallentamento del mercato. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla politica commerciale di espansione internazionale nel B2B online e nei negozi medio/piccoli, con l’aumento delle categorie merceologiche trattate, l’ottimizzazione del magazzino e della logistica con i continui sviluppi del software proprietario Marvin che ci permette di essere presenti al meglio in tutti i canali di vendita. Continueremo a lavorare a nuovi progetti e accordi commerciali per proseguire su questo trend positivo anche per il resto dell’esercizio 2024.”