la ricetta del secondo piatto semplice e sfizioso

ingredienti macinato misto di manzo e maiale Patate (al netto degli scarti) Olio extravergine di oliva Per servire Insalata (valeriana, rucola, spinacino…) facoltativo

I cestini di carne e patate sono un secondo semplice e saporito, completo di contorno. Si tratta di una ricetta perfetta per una cena in famiglia, facilissima da realizzare e molto scenografica, che piacerà tanto anche ai bambini: un’alternativa ideale alle classiche polpette e ad altre preparazioni a base di carne macinata, come i tramezzini e le cotolette.

Per portarli in tavola, ti basterà amalgamare il macinato con l’uovo, il pangrattato, il parmigiano grattugiato, e condire con sale e pepe. Il composto omogeneo ottenuto, ammorbidito con un goccino di latte, viene quindi distribuito in uno stampo per muffin, rivestito con quadratini di carta forno, e farcito con i cubetti di formaggio a pasta filata e le patate a dadini, precedentemente sbollentate per pochi minuti in acqua bollente e salata.

Non ti rimarrà che cospargere la superficie con pangrattato e parmigiano, irrorare con un filo d’olio e poi infornare i cestini a 180 °C fino a doratura: il risultato saranno delle monoporzioni croccanti fuori e fondenti al cuore, ottime anche da proporre come ricco antipasto per un pranzo informale con gli amici o per un buffet di festa.

Per quanto riguarda la farcitura, puoi optare per quello che hai a disposizione o adattarla a seconda dei tuoi gusti: oltre alla nostra versione, puoi provare tanti abbinamenti golosi, come prosciutto e mozzarella (purché ben scolata dal suo siero, in modo che non inumidisca eccessivamente il guscio di macinato), scamorza e salame, fontina e speck, ma anche caciocavallo, pomodori secchi e olive snocciolate, verdure di stagione spadellate e tutto ciò che ti suggerisce la fantasia.

Scopri come preparare i cestini di carne e patate seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche i nidi di carne con uova, le bruschette con carne macinata e la pizza di carne.

Come preparare i cestini di carne e patate





Raccogli in una ciotola la carne macinata, l’uovo, il pangrattato, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe .





Amalgama tutti gli ingredienti con una forchetta .





Aggiungi 1 o 2 cucchiai di latte per ammorbidire lievemente l’impasto.





Sbuccia le patate e riducile in cubetti di circa 1 cm per lato .





Sistemale in una ciotola con abbondante acqua fredda , poi scolale e lessale in acqua bollente e salata per 5 minuti.





Posiziona un quadratino di carta forno nelle cavità di uno stampo da muffin e distribuisci il composto di carne macinata, esercitando una lieve pressione per creare il cestino di carne .





Aggiungi 2 o 3 cubetti di formaggio a pasta filata .





Infine, unisci i cubetti di patate già lessati e ben scolati .





Condisci con un pizzico di sale e di pepe, una spolverizzata leggera di formaggio grattugiato e di pangrattato, infine irrora il tutto con un filo di olio extravergine di oliva .





Cuoci i cestini in forno statico a 180 °C per 25 minuti, o finché la superficie delle patate non sarà ben dorata .





I cestini di carne e patate sono pronti per essere serviti caldi e filanti su un letto di insalatina .

Consigli

Per un gusto più deciso, noi abbiamo utilizzato un macinato misto di bovino e di maiale di ottima qualità ma, per uno più delicato, puoi acquistare quello di pollo, tacchino e vitello. Per aromatizzarla, puoi aggiungere al composto qualche erbetta tritata finemente, come rosmarino, timo sfogliato o salvia, oppure dargli un piacevole tocco speziato con un pizzico di curry, cumino o di preparato per gyros, street food tipico della cucina ellenica.

I cestini di carne e patate si conservano in frigorifero, ben chiusi in un contenitore ermetico, per 1 giorno al massimo.