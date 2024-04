la ricetta del secondo piatto tipico portoghese

ingredienti Pollo intero pulito ed eviscerato da 1 kg peperoncini freschi piccanti Olio extravergine di oliva Paprica dolce o affumicata Per accompagnare Insalata o altro contorno a piacere

Il pollo piri piri è un secondo tipico della tradizione culinaria portoghese, perfetto da servire in occasione di una serata conviviale tra amici. Il nome deriva dal termine africano che significa “peperoncino” e si riferisce a peperoncini molto piccanti, conosciuti anche come African bird’s eye, che i coloni portoghesi importarono da Mozambico e Angola, loro colonie fino al 1974. Si tratta di un succulento pollo intero, diviso in due e insaporito con una marinatura piccante a base di peperoncino, paprica, aglio, zenzero, coriandolo, olio extravergine di oliva, sale, pepe e succo di limone.

Per portarlo in tavola, ti basterà tagliare il pollo a metà lungo il petto facendo attenzione a non rompere le ossa, quindi appiattirlo su un tagliere e spennellarlo abbondantemente con il condimento, ottenuto frullando gli ingredienti in un mixer da cucina. A questo punto, è fondamentale riporre la carne in frigo per almeno 3 ore ma, se hai tempo a disposizione, puoi lasciarla anche tutta la notte. Infine, non ti rimarrà che infornarlo a 200 °C per 35 minuti, impostando la modalità grill solo durante gli ultimi istanti.

Otterrai così una portata morbida e succosa all’interno, dall’irresistibile crosticina croccante, ideale da proporre con una golosa porzione di patate o, come abbiamo fatto noi, con una fresca insalata e qualche fettina di limone. In alternativa, puoi arrostire il pollo sul barbecue o su una piastra rovente, schiacciandolo spesso per assicurarti che cuocia in modo uniforme.

Se non trovi i tipici peperoncini piri piri, puoi sostituirli con l’habanero o con un’altra varietà a tua disposizione; al posto del coriandolo, puoi utilizzare il cumino in polvere o il prezzemolo fresco. Prima di estrarre la teglia dal forno, controlla che la carne sia ben cotta: infilzala con uno stecchino di legno e verifica che non fuoriesca del liquido rosa.

Scopri come preparare il pollo piri piri seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche altre specialità portoghesi, come il bacalhau à Braz, la francesinha e il bolo de arroz.

Come preparare il pollo piri piri





Raccogli nel boccale di un mixer da cucina gli spicchi d’aglio pelati, il succo di limone filtrato, l’olio, la paprica dolce, il sale, il pepe, qualche ciuffetto di coriandolo, lo zenzero sbucciato e tagliato a tocchetti e i peperoncini, privati del picciolo e dei semini interni .





Frulla il tutto fino a ottenere una salsina omogenea, trasferiscila in una ciotola e tienila da parte.





Con l’aiuto di un paio di forbici da cucina, dividi il petto del pollo a metà .





Apri il pollo e appiattiscilo il più possibile sul tagliere, facendo attenzione a non rompere le ossa, poi tira delicatamente verso l’esterno le ali e le cosce .





Spennella tutta la superficie con la marinatura piccante .





Gira il pollo e spennella anche la parte interna , quindi sistemalo in un contenitore con coperchio e riponilo in frigorifero per almeno 3 ore.





Trascorso il tempo necessario, trasferisci il pollo su una teglia, foderata con carta forno , poi cuocilo per circa 35 minuti in forno statico preriscaldato a 200 °C. Durante gli ultimi minuti, aziona la modalità grill e lascialo dorare su entrambi i lati.





Trasferisci il pollo su un piatto da portata e irroralo con il fondo di cottura .





Porta in tavola il pollo piri piri ben caldo, insieme a un contorno a piacere e qualche fettina di limone .

Conservazione

Il pollo piri piri si conserva in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo.