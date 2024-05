Protesta di Bastianich a L’Isola: “Che roba brutta”, Luxuria interviene

Joe Bastianich in versione naufrago è stato un vero bluff, ci aspettavamo Antonella Elia e abbiamo avuto Cristina Scuccia. Mangia, dorme, suona la chitarra ed evita liti e discussioni, praticamente crede di essere in campeggio, o un centro estivo organizzato dalla parrocchia. Ieri sera gli autori e Vladimir Luxuria hanno anche apparecchiato una dinamica/defibrillatore per il naufrago, uno scontro con un ex concorrente che non gli ha mai risparmiato critiche. Joe invece di rispondere a tono all’ex isolano, ha dato vita ad una protesta contro la trasmissione.

Per Joe, l’#Isola è un viaggio molto importante e promette di tornare una persona migliore di quando è partito ❤️🥹 pic.twitter.com/McQQFDWiSy — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2024

La protesta di Joe Bastianich e l’intervento di Vladimir Luxuria.

Vladimir ha chiamato Joe in Palapa, gli ha fatto i complimenti e poi ha mandato in onda un video che ha riassunto in pochi minuti il mese di Bastianich a Cayo Cochinos. Dopo la carota è arrivato il bastone, Vlady infatti ha dato la parola a Daniele Radini Tedeschi, che si è scagliato contro Joe.

“A me non la dai a bere. Io sento sempre più puzza di capitalismo in quello che dici. Io e te siamo antropologicamente incompatibili. Voglio dirti che siamo due persone lontanissime, perché abbiamo due visioni della vita totalmente diverse: tu ragioni con la qualità-prezzo, parli di profitto, tu stai impaginando la tua presenza nell’Isola come una forma di ricerca assoluta del profitto. Per te pescare dei pesci è una sofferenza poi non poterli vendere a 80 dollari in un ristorante. Tra me e te c’è una distanza siderale”.

Bastianich si è rifiutato di rispondere a Daniele, ma ha invece puntato il dito contro il programma: “Vlady un momento, ho una domanda per voi in studio e in regia. – ha continuato Joe con la sua protesta – Senti, perché abbiamo trasformato un momento così bello, vero e autentico, intelligente e comunicativo con il pubblico, in una cosa così brutta, misera e minimale. Questa era una roba francamente molto stu***a da sconvolgere questo momento“.

Luxuria senza scomporsi ha rimesso Bastianich al suo posto: “Sai Joe, l’abbiamo fatto perché bisogna essere pronti, quando si fa il naufrago a L’Isola dei Famosi, a sentire delle cose che piacciono e anche delle cose che non piacciono. Ok? Questo è lo spirito de L’Isola“.

Se voleva solo bei video e complimenti, evitando polemiche e sorprese poco piacevoli, poteva andare a Verissimo o Domenica In.