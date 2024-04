La maternità supera ogni differenza:gatta adotta un cane orfano cambiando i loro destini

Si sente spesso parlare di maternità insolite ma le storie come questa sono più uniche che rare

Anche nel mondo animale il senso di maternità spesso prevale e rende reali storie apparentemente degne solo di un libro fantasy. In questi giorni è diventata celere, ad esempio, quella di una mamma leopardo che dopo aver ucciso un babbuino si è resa conto che sul cadavere ci era attaccato un piccolo appena nato, decidendo poi di non mangiarlo e di accudirlo come poteva.

Nel vasto mondo delle relazioni intere specie poche storie catturano tuttavia come quella di Shevaz una gatta che ha esteso oltre i confini il proprio istinto materno arrivando ad adottare un cagnolino appena nato.Un evento che sfida senza dubbio le comuni narrazioni sul rapporto che esiste tra cani e gatti, anche se di cagnoline che hanno preso a cuore dei micetti si sente parlare ben più soventemente.

Mamma gatto prende in “prestito” un cucciolo non suo, una lezione di amore incondizionato

La vita di alcuni animale parte decisamente in salita e così è stato per il cagnolino di questa storia, rimasto orfano a pochi giorni dalla sua nascita. Il piccolino non era solo ma per dividere l’impegno di portare su un animaletto così piccolo è stato diviso dai suoi fratelli e ognuno di essi è stato affidato ad un volontario che si fosse proposto di prendersene cura.

Il cagnolino è così finito nelle mani di shally, la proprietaria di Shiva, una gatta senza dubbio straordinaria. Non appena portato a casa il piccolo ed indifeso Blue, questo il nome dell’orfano peloso, è stato presentato alla gatta che ha mostrato subito tutta la sua benevolenza nei confronti dell’animale, prendendolo sotto di sé, leccandolo e facendolo sentire al sicuro proprio come fosse la sua mamma.

@shellycrook6 That went well #puppy #foster #catsoftiktok #fyp #catsfyp #DenimYourWay ♬ original sound – Pao Tenezaca

Un grande aiuto per Shally che ha potuto così dividere il compito dell’allevamento con la sua gatta. Grazie a questa presenza il piccolo Blue è cresciuto in fretta diventando anche più grande della sua mamma acquisita dopo solo due mesi. Una storia bellissima con un altrettanto bel lieto fine, visto che le sorti del piccolo non erano così scontate. Ancor più speciale sembra poi il suo rapporto con la mamma gatta che diventa più forte ad ogni giorno che passa, i due restano inseparabili e ancora una volta il regno animale si è fatto portatore di un chiaro messaggio, ovvero che l’amore non conosce confini e può essere rappresentato dagli esempi meno sospettabili.