I miei cuccioli dormono nel mio letto: gli esperti dicono che..

Cosa dicono gli esperti riguardo agli animali domestici che dormono nel letto con i loro proprietari: è davvero giusto per i cuccioli e per i loro umani?

Numerosi studi scientifici dimostrano come gli animali domestici aiutino a migliorare la salute fisica e il benessere psichico ed emotivo delle persone che vivono con loro. Adottare un cane o un gatto, soprattutto quando si hanno dei figli, può rivelarsi un’ottima scelta per imparare a rispettare gli altri, a instaurare relazioni e a prendersi cura di qualcuno. Se i benefici derivati da tale decisione sono indubbi, qualche perplessità potrebbe sorgere nel rispondere alla domanda se è opportuno o meno che i quattro zampe domestici dormano nel letto insieme ai loro umani. Secondo alcune indagini, il cinquanta per cento dei proprietari di animali domestici condivide il riposo notturno insieme al proprio quattro zampe. Ma cosa dicono gli esperti riguardo alla scelta di dormire insieme ai cuccioli?

Quando cani e gatti dormono nel letto con i loro umani: i pro e i contro di questa scelta

Secondo un’indagine condotta da Assalco Zoomark nel 2018, in Italia oltre il cinquanta per cento di proprietari di cani e gatti sceglie di condividere il letto con il proprio animale domestico. Se dormire con i quattro zampe permette di ridurre lo stress, il senso di solitudine e l’ansia, il sonno intermittente e i problemi legati alla pulizia fanno propendere molte persone verso la decisione di non dormire con i propri cuccioli.

I vantaggi di dormire con un animale domestico

La decisione se dormire o meno con un animale domestico divide i proprietari di cani e gatti in due schieramenti opposti, ognuno dei quali ha le proprie ragioni. A far chiarezza sulla questione è Gabriella Tami, medico veterinario ed etologa di Ultima Petfood. La dottoressa ha riconosciuto come i lati positivi del dormire con un quattro zampe siano da ricondursi alla riduzione dell’ansia e dello stress, garantendo un risveglio più rilassato.

Studi scientifici hanno dimostrato i benefici che gli animali domestici hanno sui loro umani. Accarezzare un animale favorisce un rilascio di endorfine e diminuisce i livelli di cortisolo, abbassando la pressione sanguigna, migliorando l’umore e riducendo lo stress. I gatti, ad esempio, con le loro fusa hanno il potere di attenuare il dolore delle ferite e di abbassare la pressione sanguigna negli umani, riducendo di un terzo il rischio di infarto e di malattie cardiovascolari.

Dormire con un animale domestico offre, come riconosce la dottoressa Tami, un sostegno prezioso e «un rimedio naturale allo stress post-traumatico e agli incubi notturni». Dormire con un quattro zampe domestico «riduce la sensazione di solitudine, contribuendo a mantenere una routine di riposo e allontanando i pensieri ansiosi». Scegliere di condividere il letto con un cane o un gatto ha anche delle conseguenze svantaggiose.

Gli svantaggi di dormire con un animale domestico

Innanzitutto, occorre ricordare che se il cane vive in casa e ha l’abitudine di salire su letti, divani e rotolarsi sulle coperte, è opportuno lavarlo con frequenza, anche più volte alla settimana. Il lavaggio permetterà infatti di rimuovere dal pelo la polvere, lo sporco e lo smog che si depositano durante le passeggiate quotidiane.

Dormire con un cane o un gatto potrebbe interferire con il regolare ritmo del sonno, causando un senso di stanchezza al risveglio. La dottoressa Tami elenca poi come altro motivo il problema dovuto al calore, ricordando come «gli animali domestici abbiano una temperatura corporea più elevata rispetto a quella degli umani con i cani che possono raggiungere circa 38,9°C e i gatti 39,2°C, e questo può causare un eccessivo surriscaldamento della zona riposo e interrompere così il sonno di chi sta dormendo con loro».

Un ultimo problema è rappresentato dalla sveglia mattutina. Cani e gatti sanno che svegliando i loro umani riceveranno come ricompensa la colazione o la possibilità di fare una passeggiata, per questo appena sarà giorno tenderanno a interrompere il sonno dei proprietari. La veterinaria ricorda l’importanza di seguire le regole legate all’igiene, lavando il pelo degli animali e soprattutto cambiando con regolarità le lenzuola. (di Elisabetta Guglielmi)