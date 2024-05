Lo scorso 6 maggio BubinoBlog ha diramato una notizia che ha fatto il giro del web dando per assodato che X Factor sarebbe passato ad Amadeus che lo avrebbe proposto su Nove. Uno scenario che è ben lontano dalla verità, dato che al momento si tratterebbe di fantatelevisione.

🔥 Secondo BubinoBlog, Warner Bros. Discovery avrebbe acquisito i diritti di X Factor. Il talent show dovrebbe sbarcare dunque sul Nove nel 2025, con la conduzione e direzione di Amadeus. pic.twitter.com/05JGzEFx0b — Trash Italiano (@trash_italiano) May 6, 2024

A far chiarezza sul rumor (nel dettaglio il sito ha scritto: “X Factor si prepara a traslocare su Nove nella stagione 2025/2026. Quella che andrà in onda nella prossima stagione sarà così l’ultima edizione firmata Sky“); è stato Mattia Buonocore sul portale televisivo DavideMaggio.it che ha così scritto:

“Che X Factor abbia bisogno di nuova linfa è assodato. Che a regalargli nuova vita siano Nove e Amadeus sembra un’ipotesi tanto suggestiva quanto ad oggi lontana dalla definizione“. A tal proposito Mattia Buonocore ha scritto: “E la prima ragione è semplice: X Factor appartiene a Sky. Se il contratto per i diritti, stipulato con Fremantle, scade quest’anno, con l’edizione numero 18, la tv satellitare vanta altresì un’opzione esercitabile per il rinnovo. Tradotto in poche parole: se Sky lo vorrà, potrà trasmettere X Factor anche nel 2025 rinnovando il contratto“.

La verità sul chiacchierato passaggio di X Factor su Nove con Amadeus

Insomma, tutto dipenderà dall’edizione che andrà in onda a settembre.

“La scelta dipenderà verosimilmente dall’andamento della prossima edizione. Per questo motivo, dopo alcune annate sottotono, ci aspettiamo e auguriamo un’edizione ‘o la va o la spacca’ con veri cambiamenti e un altro passo. Avere contezza del fatto che il format, diventato identitario per Sky, abbia mercato potrebbe essere una motivazione in più per non farselo scappare (sarà per questo che si sono rincorse così tanto le voci?)”.

Al contrario de I Soliti Ignoti che la Rai ha dimenticato di rinnovare e ora sta lottando per tenerselo, la verità su X Factor è un’altra e Sky ha ancora un anno per esercitare il diritto di rinnovo. E se non dovesse rinnovare il canale Nove probabilmente potrebbe non essere l’unico broadcast interessato. E se tornasse in Rai dopo il successo degli spin off di The Voice?