la line-up degli artisti e il programma

Pinewood Festival, al via l’edizione 2023: la line-up completa degli artisti e il programma del festival dell’Aquila.

Il Pinewood Festival, in collaborazione con Vivo Concerti, torna con il botto. Dopo il successo della precedente edizione, che ha registrato ben 18.000 presenze, il festival è pronto a regalare nuove emozioni ai tantissimi appassionati di musica italiani. La tre giorni di festa, in programma il 14, 15 e 16 luglio, si svolgerà all’Aeroporto dei Parchi de L’Aquila. La line-up definitiva è stata resa nota e prevede la presenza di alcuni dei nomi più interessanti della musica italiana contemporanea, tra cui Articolo 31, BigMama, BNKR44, Guè, Lazza, Levante, Nello Taver, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shari, Salmo Verdena e molti altri. Scopriamo insieme il programma completo.

La line-up degli artisti del Pinewood Festival 2023

Tra concerti e djset, come di consueto al Pinewood ci sarà da divertirsi. Si comincia il 14 luglio con un day 1 di altissimo livello. In tabellone troviamo infatti gli Articolo 31, Guè, Nello Taver, Shari, e poi ancora Assalendo, Yasmina e i djset di Miles e Indiemen.

Gue

Il programma continua in modo straordinario con il day 2, il 15 luglio, con protagonisti Salmo, i Verdena, Levante, Rose Villain, Bartolini, Voina, Okgiorgio e ancora il djset di Indiemen. E per chiudere la meglio la rassegna, nell’ultimo giorno, domenica 16 luglio, si alterneranno sul palco Lazza, Rosa Chemical, BNKR44, BigMama, Vale LP, Gbresci e i djset di BNKR44 e Lorenzo Baglioni.

I biglietti per l’evento sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La location del Pinewood Festival

Anche quest’anno il Pinewood Festival si svolgerà presso il pittoresco Aeroporto dei Parchi, che si trova vicino alla città dell’Aquila ed è una delle oasi verdeggianti più belle d’Italia. In questo luogo speciale avrà luogo uno degli eventi del centro Italia in grado di combinare musica dal vivo con sessioni interattive e panel. Il festival vanta una lista impressionante di musicisti di talento della nuova scena musicale italiana, che lo rendono ogni anno un evento unico.

Nato nel 2018 e prodotto da Nutwork srl, il festival prende vita con un’idea giovane e ambiziosa per sostenere la rinascita del tessuto socio-culturale della città dell’Aquila dopo il terremoto del 2009. Da allora è diventato uno dei principali eventi nazionali per gli appassionati della nuova scena musicale italiana e ha ospitato oltre cento artisti, tra cui nomi popolari come Pinguini Tattici Nucleari, Blanco, Rkomi e molti altri nel corso delle ultime quattro edizioni.