Vasco Rossi, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Vasco Rossi in tour nel 2023: tutte le canzoni in scaletta nei concerti del rocker di Zocca negli stadi italiani.

Il conto alla rovescia sta per terminare. La liturgia rock di Vasco Rossi sta per realizzarsi, ancora una volta, in alcuni dei più importanti stadi italiani. Mancano pochissimi giorni all’inizio del tour che vedrà protagonista, in questo 2023, il rocker più amato dagli italiani, e si sprecano le anticipazioni. In molti si chiedono infatti quali saranno le canzoni presenti nella scaletta di questa edizione del suo Vasco Live. Proviamo a scoprirle insieme, in attesa di poter godere, ancora una volta, del grandissimo spettacolo dal vivo dell’unico e inimitabile Kom.

Vasco Rossi in tour nel 2023

Come sempre il rocker di Zocca non ha voluto anticipare tutto e subito, ma ha preferito regalare ai propri fan novità di settimana in settimana. Solo un mesetto circa prima della partenza, ad esempio, aveva presentato la band che lo accompagnerà in questo nuovo tour. Un super gruppo formato da Vince Pastano (direzione musicale, chitarra), Stef Burns (chitarra), Alberto Rocchetti (tastiere), Matt Laug (batteria), Andrea Torresani (basso), Antonello D’Urso (programmazione, chitarra acustica), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba), Roberto Solimando (trombone), Roberta Montanari (cori) e infine Claudio Golinelli (basso).

Vasco Rossi

Per quanto riguarda il calendario degli eventi, la tournée prenderà il via con la data zero del 2 giugno al Romeo Neri di Rimini, prima di una serie di doppiette straordinarie:

– 6 e 7 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna;

– 16 e 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma;

– 22 e 23 giugno allo Stadio Barbera di Palermo;

– 28 e 29 giugno allo Stadio Arechi di Salerno.

La scaletta dei concerti di Vasco Rossi

Ovviamente l’ufficialità della scaletta la conosceremo solo quando il Blasco avrà rotto il ghiaccio a Rimini, presentando quello che sarà il suo ennesimo tour da record. Sappiamo però già da settimane che lo spettacolo sarà completamente diverso rispetto a quello dell’anno scorso, con una scaletta che vuole sorprendere anche i fan più accaniti.

Dovrebbero trovare spazio, oltre a classici immancabili, le seguenti canzoni:

– XI comandamento

– L’uomo più semplice

– Ti prendo e ti porto via

– Se ti potessi dire

– Senza parole

– Amore aiuto

– Muoviti

– La pioggia alla domenica

– Un senso

– L’amore

– Tu ce l’hai con me

– C’è chi dice no

– Gli spari sopra

– Stupendo

– Siamo soli

– Una canzone d’amore buttata via

– Ti taglio la gola

– Rewind

– Delusa

– Eh già

– Siamo qui

– Sballi ravvicinati del terzo tipo

– Toffee

– Sally

– Anima fragile

– Siamo solo noi

– Vita spericolata

– Canzone

– Albachiara