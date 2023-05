Tedua, La divina commedia: la tracklist e gli ospiti del nuovo album del rapper ligure, da Sfera Ebbasta a Lazza.

Tedua è pronto a “riveder le stelle”. Dopo anni di lavoro, il rapper ligure sta per dare alle stampe il suo album più atteso, il più importante della sua carriera, fino a questo momento. La divina commedia è infatti il frutto di un progetto molto ampio da parte dell’artista. Un progetto iniziato ormai molti anni fa, passato per delle ispirazioni dantesche che lo hanno accompagnato sostanzialmente per tutta la pandemia, e ora arrivato a conclusione. Scopriamo insieme la tracklist e gli ospiti del terzo album del rapper ligure.

Tedua, La divina commedia: tracklist e feat

La data di uscita de La divina commedia di Tedua, novello Dante Alighieri della musica rap italiana, è il 2 giugno. Dopo aver sorpreso tutti con il suo album d’esordio, Orange County California, ed essersi confermato come uno dei talenti italiani più brillanti con Mowgli, il rapper ha scelto di immergersi metaforicamente in un viaggio di ispirazione dantesca, riuscendo a creare un disco che di quell’immaginario si nutre, pur senza allontanarsi dalle tematiche dell’attualità.

Tedua, La divina commedia

Un viaggio incredibile in cui è stato accompagnato praticamente da tutti i più grandi nomi della musica rap italiana (e non solo). Di seguito la tracklist con tutti i feat:

1 – Intro La divina commedia

2 – Paradiso artificiale (feat. Baby Gang, Kid Yugi)

3 – Malamente

4 – Hoe (feat. Sfera Ebbasta)

5 – Angelo all’inferno (feat. Salmo e Federica Abbate)

6 – Mancanze affettive (feat. Geolier)

7 – Red Light

8 – Volgare (feat. Lazza)

9 – Scala di Milano (feat. Guè)

10 – Diluvio a luglio (feat. Marracash)

11 – Soffierà

12 – La verità (feat. Bnkr44)

13 – Anime libere (feat. Rkomi e Bresh)

14 – Lo-fi for U

15 – Bagagli

16 – Outro Purgatorio

Il video di Intro La Divina Commedia

A pochi giorni dalla pubblicazione dell’album, il rapper ha deciso di lanciare come anticipazione il video ufficiale di Intro La divina commedia. Diretto da Simone Maraino e con l’attore Alberto Onofrietti come co-protagonista, accompagna il viaggio di un giovane Tedua dagli inferi dell’inizio di carriera fino al punto di arrivo tanto agognato.

Il viaggio inizia in una sorta di carcere e prosegue per le strade di una Genova notturna, dove il rapper viene traghettato su una moto mentre indossa un costume da scheletro. Non mancano per tutta la durata della clip altri riferimenti danteschi, compresa l’interazione con le anime dannate, frutto di un’allucinazione.

Di seguito la clip ufficiale: