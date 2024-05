Tragedia in montagna, aveva solo 41 anni, lascia la moglie e i tre figli: chi era Denis Trento

Una tragedia di immane dimensioni si è verificata in Valle d’Aosta e più precisamente sul Monte Paramont. Un uomo di 41 anni, Dennis Trento, ha infatti perso la vita a seguito di una caduta imprevista. Che cosa è successo a questo campione di scialpinismo?

Denis Trento muore a 41 anni a seguito di una caduta sul monte Paramont

La montagna è davvero bella, ma in molte occasioni può anche rappresentare un’insidia. Questo lo sanno molto bene i familiari del povero Denis Trento, un uomo di 41 anni che ha dedicato la vita allo scialpinismo e alle gare.

L’uomo è stato trovato morto sul Monte Paramont a circa 3.000 metri di altezza. La sua famiglia si è preoccupata quando non lo ha visto rientrare e non ha più avuto sue notizie. Pare infatti che lo stesso fosse uscito di casa per sciare in solitaria e che nessuno fosse con lui al momento dell’incidente.

Denis era un atleta in quanto aveva partecipato a diverse gare di sci nel corso della sua vita ed era iscritto presso il Centro Sportivo Esercito di Courmayeur. Per non parlare di come, da diverso tempo, rivestisse la carica di guida alpina.

Ad attenderlo invano la moglie e i tre figli, ovviamente straziati dalla perdita. Nella vita questo uomo era un vero campione in quanto nel corso della sua carriera aveva vinto davvero moltissime gare e molti video testimoniano le sue imprese.

L’incidente di Denis e il ritrovamento del campione

Credits: Comune Morgex

Come detto nelle righe precedenti, il campione era da solo al momento dell’incidente e quindi non è possibile avere una certezza in merito a quanto accaduto. Da quello che sappiamo però, Denis potrebbe essere caduto in quanto è stato ritrovato vicino a una parete sopra a una valanga.

Potrebbe quindi essere stato travolto da una valanga oppure potrebbe aver perso il controllo, andando incontro alla caduta. Al momento del ritrovamento l’uomo indossava i ramponi e questo significa che non si trovava nel bel mezzo di una salita.

Solo l’autopsia potrà dare delle risposte certe anche se molto probabilmente la causa del decesso è proprio legata ad una caduta che il campione non ha potuto evitare né ammortizzare. Ci stringiamo al dolore della famiglia.