grandi novità per fotocamere e MagSafe

Le immagini leakate di iPhone 16 Pro Max non lasciano dubbi: lo smartphone sarà gigantesco. Nel mentre, però, un produttore francese di accessori per iPhone ha pubblicato online le foto dei modelli “dummy” degli iPhone 16, svelandoci almeno un paio di novità di peso sul loro design e le loro componenti.

A corredo di questa notizia, potete trovare l’immagine dei modelli dummy di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, che confermano la presenza di due modelli con schermo da 6,3″ e di altri due con display da 6,9″. Si tratterà dunque di un aumento delle dimensioni rispetto ad iPhone 15, che invece aveva diagonale da 6,1″ sui modelli base e da 6,7″ su quelli Pro.



Altra grande novità confermata da questi modellini è il formato “a pillola” dell’alloggiamento delle fotocamere per iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Questo redesign dovrebbe essere una delle maggiori novità della fotocamera di iPhone 16, mentre iPhone 16 Pro e Pro Max manterranno il classico design quadrato del pannello posteriore, con i tre obiettivi disposti in diagonale, e non “impilati” uno sopra l’altro. La scelta, con ogni probabilità, dovrebbe essere legata alla necessità di differenziare i più costosi modelli Pro dalle controparti base della stessa lineup.

Infine, le immagini diffuse dal produttore francese di cover ShopSystem ci dicono anche che i magneti MagSafe per iPhone 16 saranno più sottili di quelli utilizzati da iPhone 15. Ciò significa che i produttori di accessori MagSafe potrebbero dover modificare i propri accessori, anche perché sia il magnete di allineamento che quelli di attacco dovrebbero essere colpiti dalla revisione implementata da Apple.

Ciò apre due interrogativi, a cui per il momento non possiamo dare risposta. Il primo è se questa modifica comporterà altri cambiamenti al sistema MagSafe per iPhone. Il secondo, e forse più importante, è se gli accessori MagSafe attuali saranno compatibili con iPhone 16. Sembra invece pressoché certo che i nuovi prodotti MagSafe per iPhone 16 non saranno retrocompatibili con iPhone 15, iPhone 14 e via dicendo.