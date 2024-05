La cantante del tormentone “(It Goes Like) Nanana” beccata con un attore di Élite

In queste settimane ci sono molti gossip sugli attori che hanno gravitato il mondo di Élite. Se da una parte quello che si credeva essere etero, Itzan Escamilla, pare essere uscito allo scoperto con Omar Ayuso, dall’altra, quello che si credeva essere gay, Aron Piper, è stato beccato a limonare con la cantante del tormentone (It Goes Like) NaNaNa. Lei si chiama Peggy Gou, è coreana e su TikTok è vi-ra-lis-si-ma.

Il singolo in questione è uscito lo scorso anno ed è impossibile che non lo abbiate mai sentito.



Aron Piper e la cantante Peggy Gou sono stati beccati a una festa a Monaco dopo il Gran Premio di Formula 1 in atteggiamenti inequivocabili. Nel video, che potete recuperare qua sotto, vediamo un bacio dietro la consolle di un locale.

La cantante Peggy Gou non è stata la prima…

Questa non è la prima volta che Aron Piper perde la testa per una cantante: in passato è stato visto flirtare anche con Dua Lipa e con FKA Twigs.

