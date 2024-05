Mida, quando venne bocciato a Sanremo Giovani: “Non sono dispiaciuto”

Mida nel 2022 è stato uno degli otto finalisti di Sanremo Giovani che hanno avuto l’opportunità di presentare il loro singolo su Rai1, ma alla fine – come la storia ci ha mostrato – non ha vinto.

Nonostante quell’anno Amadeus decise di prendere nei Big ben 6 artisti giovani dei 12 in gara, Mida non è stato nella metà fortunata che è stata composta da Will, Shari, Sethu, Colla Zio, Olly e il vincitore gIANMARIA. Una sestina che oggi può solo ambire alla popolarità di Mida, ma questo è un altro discorso.

“Il mio sogno? La sparo grossa: è vincere un Latin Grammy avendo un retaggio sud americano, sono nato a Caracas e sono italo-venezuelano, canto pure in spagnolo e sono madrelingua, quindi vorrei arrivare lì e Sanremo è la platea più grande per poterci arrivare, quindi ci spero tanto“. Purtroppo per lui (o per fortuna?) le porte di Sanremo non si sono aperte, ma quelle della scuola di Amici sì.

mini intervista di quando partecipó a sanremo giovani con "malditè"

Intervistato da Vanity Fair, il cantante ha così ricordato quel periodo.

“La mia prima volta sul palco è stata grazie a Emis Killa che mi contattò su Instagram prendendomi sotto la sua ala e facendomi fare i miei primi live, aprendo il suo tour. Sensazione? Euforia e fame. Cantare davanti a tremila persone a 17 anni era il massimo per me. Poi sono arrivati gli ep, il primo disco d’oro, alcune canzoni che sono andate molto bene e, infine, Sanremo Giovani. Ma non sono dispiaciuto di non aver vinto, si vede che doveva andare così, anche perché poi è arrivato Amici”. […] Il programma è arrivato in un momento in cui le cose non stavano andando male: avevo in ballo dei contratti ma, per Amici, ho scelto di annullarli e di tentare il tutto per tutto nella scuola”.

E come dargli torto.