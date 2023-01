la band pronto a un anno di celebrazioni

I Negramaro annunciano il progetto N20 e anticipano un anno pieno di novità per celebrare i venti anni di carriera.

Il 2023 sarà l’anno dei Negramaro. Ancora una volta. La band salentina, una delle più amate al mondo, non ha ancora svelato alcun particolare dei suoi nuovi progetti, ma ha lanciato un messaggio a tutti i propri fan: c’è da celebrare il ventesimo anniversario di carriera, e per questo nei prossimi mesi arriveranno moltissime sorprese. Scopriamo insieme i primi dettagli rivelati dalla band guidata da Giuliano Sangiorgi.

N20: il ventesimo anniversario dei Negramaro

“Quale modo migliore per festeggiare se non insieme?“, si sono chiesti i Negramaro in un video pubblicato sui social. Nel 2023 ci sarà una grande festa, e la band promette che sarà un anno pazzesco, pieno di sorprese, in cui continueranno a girare sempre.

Negramaro

Non sappiamo se ci sarà un nuovo tour, ma molto probabilmente ci saranno tanti appuntamenti imperdibili per i fan del gruppo di Sangiorgi, che debuttava venti anni fa con il primo omonimo album, uscito il 21 marzo 2003. Un disco che fu trascinato da singoli come Solo e Come sempre, senza però sfondare nel mainstream, prima del grande successo arrivato un paio di anni dopo.

L’exploit a Sanremo 2005

La vera consacrazione per il gruppo arrivò sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. Pur non venendo ammessi alla finale della categoria dedicata ai Giovani con il brano Mentre tutto scorre, riuscirono a conquistare il Premio della Sala Stampa Radio & TV. Fu l’inizio di un’ascesa inarrestabile.

Il loro ultimo tour è stato quello Unplugged del 2022, un giro di concerti europei che si è concluso con quattro date italiane nel mese di novembre. Non sono in programma al momento nuovi concerti, ma è probabile che N20 potrà regalare ai fan anche qualche nuovo appuntamento live, probabilmente non unplugged, ma in grado di soddisfare una fetta di pubblico anche più ampia.

Di seguito il video con l’annuncio della band: