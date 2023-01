le anticipazioni della puntata del 29 gennaio

Amici 22, anticipazioni diciottesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 29 gennaio.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23, amatissimi dal pubblico, continuano a essere al centro di numerose polemiche. Dopo il caos di queste prime settimane del 2023, la gara entra nel vivo, tra sorprese ed eliminazioni in attesa dell’inizio del Serale. Anche nella puntata del 29 gennaio non mancheranno colpi di scene. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della diciottesima puntata di Amici 22

Prosegue la corsa verso gli appuntamenti serali del programma. A rischiare di perdere il posto tra i cantanti è stata Federica, che ha dovuto difendersi cantando il suo inedito e Rimmel. Alla fine, è riuscita comunque a mantenere il suo posto.

Maria De Filippi

Per quanto riguarda la gara cover, a vincere in questa puntata è stato Piccolo G (senza ottenere la maglia per il Serale), che ha cantato Il tempo di morire di Battisti e Lontano dal tuo sole di Neffa. Alle sue spalle si sono piazzati Angelina, Aaron, Niveo, Federica, Cricca, Jore e ultimo Wax. Quest’ultimo in particolare ha diviso pubblico e giudici ed è stato difeso a spada tratta da Arisa. Non ha partecipato alla gara NDG, fermato dall’influenza.

Per quanto riguarda la gara per il video musicale, dopo il trionfo di Cricca della scorsa settimana, stavolta a farcela è stato proprio Wax, che dunque avrà presto una clip ufficiale per Ballerine e guantoni. Infine, arriviamo alle eliminazioni. A lasciare il programma sono stati non dei cantanti, ma ben due ballerini: Samuel e Vanessa.

Cosa succede nella diciottesima puntata: gli ospiti

Grandi ritorni e grandi ospiti, come in ogni puntata, anche stavolta ad Amici. A giudicare la gara di canto avremo infatti due volti noti del programma, come Anna Pettinelli e Alex Britti, che sono stati in passato anche seduti al banco dei professori. Con loro ci sarà invece un artista più giovane ma già molto amato dal grande pubblico: Rocco Hunt.

Per quanto riguarda gli altri ospiti musicali, ci sarà spazio però anche per Alex Wise, altro ex protagonista di Amici, che si esibirà con i Sophie and the Giants e presenterà il brano Dire, fare, curare.