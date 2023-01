data di uscita e dove vederla

Elodie, Sento ancora la vertigine: la data di uscita della prima docu-serie della cantante protagonista a Sanremo.

Il 2022 per i fan di Elodie si era chiuso con una tripletta di grandissime notizie. La cantante aveva annunciato la partecipazione a Sanremo (anticipata da un nuovo singolo e seguita da un nuovo album), un concerto al Forum, il primo della sua carriera, e poi una docu-serie. Dopo aver svelato i dettagli dei primi due progetti, l’artista ha rivelato anche titolo e data d’uscita proprio della serie in arrivo su Amazon Prime Video. Scopriamo insieme tutto ciò che sappiamo finora su Sento ancora la vertigine.

Elodie: dove vedere la docu-serie

Per i veri fan della cantante romana, il titolo è chiaramente comprensibile. Si tratta di una citazione che va a riprendere una parte di Vertigine. Anche la docu-serie si inserisce quindi in un percorso più ampio dedicato a questa fase della carriera di Elodie. Un percorso che viene completato da questo prodotto, in arrivo subito dopo Sanremo sulla piattaforma Prime Video.

Elodie Sento ancora la vertigine

La data di uscita è il 20 febbraio. La serie uscirà quindi esattamente nove giorni dopo l’epilogo del Festival di Sanremo, kermesse che vede la cantante come assoluta protagonista, tra le possibili outsider per la vittoria, dietro i favoritissimi Marco Mengoni e Ultimo.

Di cosa parla la docu-serie?

La serie dedicata a Elodie cerca di mettere in mostra una parte della sua personalità, permettendo ai fan di conoscere un lato inedito della cantante. Potremo vedere infatti come cerchi ogni giorno di migliorarsi, ma anche la sua fragilità, con quella paura di non essere mai abbastanza per sé e per il proprio pubblico.

In totale gli episodi saranno tre, diretti da Nicola Sorcinelli, e in un certo senso segneranno un seguito rispetto a ciò che vedremo sul palco dell’Ariston. Insomma, continua la carriera di Elodie tra mille esperienze differenti. Dopo essersi cimentata anche al cinema, nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzatesta, l’artista ha deciso infatti di aprirsi del tutto con un progetto incentrato su se stessa, dopo la sua terza partecipazione a Sanremo e prima del suo debutto al Forum.