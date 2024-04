KXD Smartphone del Giorno, 6A 5.5″ IPS FHD-Display, 8G ROM 64GB Espandibili, Android Cellulare Dual SIM Economici Telefoni Mobile 2500mAh Batteria – Nero

44,99 €

Descrizione prodotto

Essendo lo smartphone più economico ma più efficiente che tutti possono utilizzare, lo smartphone KXD 6A è il regalo con un ottimo rapporto per tutti i bambini, adolescenti, amici, genitori e persone che non hanno mai utilizzato uno smartphone prima d’ora!

I motivi per cui siamo migliori di altri:

Il nostro team di assistenza clienti ti fornirà una risposta tempestiva e sincera entro un periodo di tempo.Quando acquisti un telefono cellulare KXD 6A nel nostro negozio (i nostri smartphone sono in vendita da due anni). Per favore contattaci se hai qualche problema.Tutti i prodotti restituiti non sono validi e non possono essere rivenduti. Per evitare di sprecare risorse, controllalo attentamente prima di acquistare per assicurarti che soddisfi le tue esigenze.

Dimensioni del prodotto: 147×71,3×9,4 mm

Fotocamere: fotocamera frontale da 2 MP, fotocamera posteriore da 5 MP + 0,3 MP

Batteria: 2500 mAh

Cattura e condividi i momenti che più ti interessano con KXD 6A. Le sue fotocamere posteriori da 5 MP + 0,3 MP e le fotocamere anteriori da 2 MP sono dotate di strumenti di modifica e condivisione delle foto per ottenere il massimo dalle tue foto e tirare fuori il tuo lato migliore. Puoi quindi condividere istantaneamente le tue creazioni sulla piattaforma di tua scelta affinché tutti possano apprezzarle.

Caratteristiche eccellenti dello smartphone KXD 6A

Sperimenta prestazioni fluide su un display 18: 9 Full View, KXD 6A semplifica le cose: un grande schermo, una fotocamera social e uno spazio di archiviazione perfetti per condividere e archiviare tutte le tue foto e Android per mantenere tutto senza intoppi.

Telefoni Supporta WiFi, Bluetooth, GPS

Versione e specifiche Bluetooth: V4.2

Versione Wi-Fi e specifiche: IEEE 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot

Specifiche 2G: (GSM: 850/900/1800 / 1900MHz)

Specifiche 3G: WCDMA B1 / B8

Supporta molte APP: Whats App, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Prime Video, BBC iPlayer e così via.

Ottieni di più con KXD 6A Dotato di Android 8.1, ottieni il massimo dalla tua esperienza con le sue ottimizzazioni integrate tra cui più spazio di archiviazione per musica e immagini, download facile di app con funzionalità avanzate e elaborazione veloce super fluida.

【Un corpo sottile e maneggevole】 Lo smartphone KXD 6 è stato progettato per offrire un ampio campo visivo. Con uno schermo grande 18:9 da 5.5 pollici che copre l 92% della superficie frontale, è un’esperienza di qualità cinematografica in una cornice sottile che si adatta perfettamente alla tua presa. Un look splendido, la digitazione lo scorrimento così naturali e offre un notevole comfort visivo.

【Android 8.1 & Supporta la rete 3G con】 Lo telefoni cellulari KXD 6A è dotato di un sistema Android 8.1, dotato di un processore Quad-Core. La velocità di clock di 1,3GHz di questo processore garantisce un tempo di risposta continuo, mantiene l’esperienza fluida iniziale anche dopo un uso intenso.la velocità che meriti di goderti pienamente i tuoi contenuti multimediali uno smartphone 3G.

【8 GB di ROM e 64 G Memoria estesa & Batteria Grande da 2500 mAh 】Lo cellulare smartphone KXD 6A più efficiente, goditi un’esperienza multitasking senza problemi con memoria interna da 8GB e Ram da 1GB. Oltretutto, 64 G Memoria estesa ,Scatta, registra, scarica…senza preoccuparti della memoria. Con una batteria ad alta capacità da 2500 mAh potrete lavorare in tutta tranquillità per tutta la giornata.

【Doppia Telecamere Posteriori & Face ID】 Lo telefoni cellulari KXD 6A è uno smartphone economico ma efficiente. La fotocamera frontale da 2 MP può scattare anche una bellezza naturale per i selfie. Fotocamera principale da 5 MP e fotocamera ausiliaria da 0.3 MP può facilmente catturare le parti più belle della vita. E grazie al Riconoscimento del viso ti basta guardare lo schermo e il tuo KXD 6A è subito pronto per l’uso. Veloce e sicuro.

【3G Banda di Frequenza Europa e Dual SIM】 KXD 6A è uno smartphone 3G con slot Dual SIM che supporta le bande di frequenza europa. È possibile utilizzare tre Slot (1 Nano SIM, 1 Micro SIM, 1 TF Card) contemporaneamente. Scheda TF fino a 64 GB (non inclusa), trasmetti in streaming le tue serie preferite senza intoppi. Il servizio clienti è essenziale per i telefoni cellulari. I prodotti acquistati nel nostro negozio hanno una garanzia di 24 mesi / 2 anni.