AMD Ryzen 7 5700 scende al minimo storico per la Gaming Week 2024

Oggi più che mai conviene acquistare in casa AMD, grazie ad uno sconto che porta la sua CPU tra le più economiche al minimo storico assoluto su Amazon. Parliamo nello specifico del modello Ryzen 7 5700, processore dalle buone prestazioni e, soprattutto, ideale per chi vuole costruirsi un computer risparmiando.

Il taglio di prezzo porta così il costo dai circa 215€ iniziali ai 185,65€ attuali. Ben il 14% di taglio sul listino grazie alle scontistiche della Gaming Week Amazon, che stiamo assiduamente seguendo proponendovi i migliori deal in ambito componentistica e videogiochi.

Basato sulle APU Cezanne, la CPU in questione non presenta una scheda grafica integrata. A corredo troviamo 8 Core, 16 Thread e 16 MB di cache L3 a spingere le prestazioni di questo processore. La frequenza base di clock è pari a 3,70 GHz, con il boost che lo spinge fino a 4,60 GHz. Molti hanno classificato AMD Ryzen 7 5700 best buy indiscusso grazie alle prestazioni emerse dai primi benchmark. In altre parole si tratta di un’ottima via di mezzo tra Ryzen 7 5700X e il ben più performante Ryzen 7 5700G.

Insieme al processore, nella confezione sarà presente anche un raffreddamento ad aria AMD Wraith Stealth, per mantenere le temperature a livelli standard senza fastidiosi fruscii. Insomma, tutto ciò che serve per munirvi di una componente prestante, alla quale non manca proprio nulla per essere inserita in una build economica, ma stilosa.

