Nove vuole Fiorello, ma lo showman temporeggia: ecco cosa gli è stato chiesto

Amadeus è passato a Nove, ma il gruppo americano Warner Bros Discovery ha messo gli occhi anche su Fiorello. Lo showman siciliano, però, tutt’ora non ha ancora preso una decisione.

Secondo quanto riportato da Dagospia, i dirigenti di WBD avrebbero chiesto a Fiorello di prendere una decisione entro e non oltre “la fine di maggio”, questo perché su di lui ci sarebbe già un’idea: un programma con Amadeus.

“Amadeus, fresco di contrattone quadriennale con Discovery, non ha rinunciato a realizzare un progetto televisivo con il suo amico Fiorello. Un’idea suggestiva ma complessa da realizzare, visto che lo showman siciliano è umorale: la mattina dice sì, il pomeriggio dice no, la sera dice forse. Insomma, un cacadubbi. È televisivamente capriccioso, cerca il progetto comodo, adatto alle sue corde, non ama sfidare la scure dell’auditel, e preferisce rintanarsi in nicchie di programmazione che garantiscono risultati abbordabili. Nel suo commiato alla Rai, lo ha fatto anche intendere: “Ci vediamo alla prossima idea”. Ma se Fiorello ha tempi lunghi di elaborazione creativa, i tempi di programmazione industriale a Discovery sono più serrati. Il gruppo americano ha chiesto allo showman di sciogliere le riserve entro la fine di maggio”.

La scorsa settimana, intervistato da SuperGuidaTv, Fiorello ha confermato che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro televisivo

“Oggi è 10 maggio, da domani spengo pure il telefono ho bisogno di staccare. Sono in video consecutivamente, se mettiamo il Sanremo di Baglioni, non mi sono mai fermato. Con dentro uno spettacolo teatrale con duecento date, sei Sanremo, Viva Raiplay con il lancio della piattaforma, più due edizione di VivaRai2, credo che adesso bisogna sparire un po’. Il mio prossimo contratto sarà con il divano. Il claim, non so se avete visto il filmato finale: ci si vede alla prossima idea che può essere pure tra una settimana, tra 15 giorni, tra sei mesi, può essere fra un anno, fra due anni o può essere mai. Dipende. In cuor mio desidero che venga una bella idea perché se non ci sono le idee è inutile stare in tv. Devi tornare in tv quando hai una bella idea”.