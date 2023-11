Ricci spiega perché ha aspettato mesi a mostrare i video di Giambruno

Sono passate ormai un paio di settimane da quando Antonio Ricci ha mandato in onda i video di Andrea Giambruno in cui fa il provolone con alcune ragazze della sua redazione.

I più attenti però si sono subito accorti che quei video non erano proprio recentissimi, dato che risalivano a prima dell’estate. Perché Antonio Ricci ha aspettato ben quattro mesi prima di mostrarli? A rispondere è stato proprio lui a Un Giorno Da Pecora su Rai Radio1.

“I fuorionda sono stati presi a giugno, li ho rivisti a fine settembre quando è ricominciata Striscia. Io non avevo ancora il contratto. Non li ho mandati subito perché ho detto che questo signore poteva dare ancora delle gioie. Ho aspettato che fornisse altro materiale, ma non l’ha fatto. Nel secondo fuorionda si sente uno che gli dice ‘attento a Striscia la Notizia’ e da lì in poi potrebbe aver fatto molta attenzione. Quando l’ho visto nella copertina di Chi nel campo di grano, ho deciso che era il momento della macina”.

Questa è la copertina incriminata: “il mio cuore gitano”.



Antonio Ricci: “Se Giambruno parla succede un casino”

“Se parla Giambruno è un casino. Lui ne esce comunque rafforzato da questo fatto. Avrà tutti i fan, chiunque ha dei fan, dei follower, e con il suo modo di fare ha molti follower. Se lo prenderei a Striscia a condurre? Direi di no. Cosa gli farei fare? ‘Casa Meloni’, ma non a Striscia. Pensate alla povera vita di Giambruno costretto per tutto il tempo a vedere gli spettacoli di Pino Insegno o di Pio e Amedeo”.

E ancora:

“Se mi sento in colpa? Non esiste il rovina famiglie, le famiglie si rovinano benissimo da sole, poi viene data colpa all’evidenziatore, che però non rovina niente. Se senza fuorionda non si lasciavano? Questa è una questione interessante, sapere se è stata un’occasione, per questo ho preteso il ringraziamento della Meloni, o se è stata la rottura di questa sceneggiatura di famiglia che invece era destinata a continuare” .