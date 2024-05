Le foto dell’aggressione a Chef Rubio: “Martelli e mattoni sulla testa hanno provato a farmi la pelle”

Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, nella giornata di ieri ha rischiato di perdere la vita dopo essere stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone non ben identificate (al momento non ha sporto denuncia) ma che sostiene essere di origine ebraica. Le foto divulgate sono scioccanti.

Oltre i danni fisici, il branco gli ha distrutto anche la macchina.

“Grazie a tutte e tutti per il sostegno. Alla fine, punti in testa dove mi hanno dato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mi hanno preso a mattonate, frattura dell’orbita facciale dove sono finiti i 60 pugni mirati, e si ricomincia. Un abbraccio alla comunità ebraica. Ora e sempre lotta al terrorismo, al fascismo, alla mafia sionista e ai suprematisti ebraici che si sentono intoccabili, ma che d’ora in poi non lo saranno più”.

Su Twitter Chef Rubio ha poi pubblicato le foto e i video delle sue condizioni dopo l’aggressione: “Il giorno dopo, il sionismo fa ancora più schifo. Grazie alle comunità ebraiche che permettono tutto ciò, grazie alla coraggiosa spedizione punitiva dei 6 sionisti che armati come il 25 Aprile di martello hanno provato in farmi la pelle“.

Prominent Italian chef Gabriele Rubini (known as Chef Rubio) posted on his account on “X”, revealing that a group of zionists ambushed and attacked him outside his home over his support for Palestine.

“They waited for me outside my house, six of them, and cut the gate wires to… pic.twitter.com/xx6qWvvLQ2

— Quds News Network (@QudsNen) May 16, 2024