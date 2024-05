Milly Carlucci sulle critiche a L’AcchiappaTalenti: “Campagne squallide organizzate”

“Ho recuperato la puntata di L’AcchiappaTalenti il nuovo programma di Milly Carlucci. Lavorando con lei e con il gruppo, non ho mai scritto nulla per esempio del Cantante Mascherato ma questa volta una cosa la voglio dire. Il 17% mi pare un risultato notevole e non certo disastroso come qualcuno dice. Ballando in alcune edizioni non è andato così lontano da questo risultato, per non parlare di altri programmi che sono costati due reni di Kim Kardashian. Soprattutto considerato il fatto che ho visto una parte del programma e c’erano un pulcino che si spaccava il becco con una telecamera, Wanda Nara che guardava tutto con lo stupore del gatto che guarda l’oblò della lavatrice e Sabrina Salerno che non era in grado di aprire un pennarello”.