Barbara Palombelli senza voce: delega la conduzione di Forum

Barbara Palombelli nella puntata odierna di Forum ha delegato la conduzione alla giornalista Giulia Giorgi, presenza fissa in studio. Lo ha fatto per un problema di mancanza di voce, guardate il video:

Barbara Palombelli (al contrario di altre che alla prima tacca di febbre lasciano la conduzione) nonostante l’impossibilità di parlare e di presentare i casi è rimasta ugualmente in studio supportata dalla già citata Giulia Giorgi.

Nel corso di una intervista a Silvia Toffanin, Barbara Palombelli ha così parlato di suo marito Francesco Rutelli.

I due nel corso della loro vita hanno adottato tre bambini: Francisco, Monica e Serena (quest’ultima gieffina di una passata edizione condotta da Barbara d’Urso).

“Monica e Serena erano dalle stesse suore che avevano cresciuto Francisco. È una cosa che ha un po’ del miracoloso, come se qualcuno da lassù avesse sistemato le cose. Entro in contatto con le assistenti sociali e scopro che queste bambine erano state seguite dalla stessa suora di Francisco. Qualche anno prima avevo incontrato Madre Teresa di Calcutta. Noi le abbiamo detto: ‘Vorremmo adottare un altro bambino’ e lei ha detto: ‘I bambini’, plurale. Te lo giuro. Pensavamo ‘Si sarà confusa’ dato che non stava già tanto bene e invece”.