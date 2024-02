Jennifer Lopez potrebbe ritirarsi dal mondo della musica: l’annuncio

Jennifer Lopez è tornata con un nuovo album e quasi nessuno se n’è accorto. Il disco This Is Me Now su Spotify ha dei numeri per nulla esaltanti e il video musicale Can’t Get Enough (uscito tre settimane fa) ha totalizzato solo 4 milioni di visualizzazioni. Numeri a parte, questo potrebbe essere l’ultimo progetto musicale di JLo, che in un’intervista rilasciata a ET ha rivelato che forse non pubblicherà altri album.

“Devo dire la verità, non so se farò un altro album in futuro. Non so se ci sarà un altro progetto musicale dopo questo. Però posso dire che ho messo il cuore in questo disco e che è la quintessenza del ‘progetto’ Jennifer Lopez. Quindi potrebbe essere il mio ultimo album di sempre. – ha continuato Jennifer Lopez – In generale questa è la fine di un’era per me e l’inizio di una nuova. Mai dire mai, però sento di aver detto tutto e aver messo anima e cuore in This is Me Now. Sono così fiera e contenta del risultato. Sono tanto euforica, anche perché lavoravo da anni a questo progetto e adesso è uscito e potete ascoltarlo e vederlo. Lo condivido con tutti voi. Volevo fare qualcosa di speciale per i fan. Abbiamo anche fatto i vinili. Questa generazione li adora. Anche i miei figli li adorano, sono cresciuti con gli iPad, il virtuale e vogliono qualcosa di reale e vero e così si torna al passato, anche al vinile. E proprio nel vinile c’è un booklet deluxe dove racconto nel dettaglio tutta la realizzazione del disco. Posso dire che è un progetto molto personale e che è ispirato alla mia vita, al mio percorso e non mi sono risparmiata”.

Sarà anche il suo progetto più personale, ma è anche tra i meno riusciti, This Is Me Then è mille volte più bello. In ogni caso speriamo non sia davvero un addio, abbiamo già dovuto metabolizzare il ritiro di Britney Spears.