Perego reduce da un cancro maligno: “Elaboro solo adesso”

Lo scorso gennaio Paola Perego ha sorpreso i suoi follower svelando di essere stata ricoverata in ospedale e sottoposta ad una nefrectomia per una neoplasia. La conduttrice di Citofonare Rai Due ieri pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin e a Verissimo ha parlato del cancro maligno che ha dovuto affrontare e di come ha affrontato questa situazione.

“Sono reduce da un cancro e quindi non è stato assolutamente un momento facile. Adesso però le cose stanno andando bene e piano, piano mi riprendo. Ho fatto quel post dove l’ho detto, non perché io ami condividere i momenti così privati della mia vita, ma per ricordare quanto è importante la prevenzione. Solo facendo prevenzione io ho scoperto di avere questo carcinoma renale, altrimenti non l’avrei saputo e si sarebbe ingrandito. Credo sia importante ricordarsi che la prevenzione può salvarci. Mi sentivo di condividere questo messaggio importante. Tra l’altro io mi sento anche una privilegiata perché io ho la possibilità di farmi visitare privatamente e così ogni anno riesco a farmi il mio check up. Purtroppo questa non è una fortuna per tutti e io credo che dovrebbe essere disponibile a tutti.

Ero a un controllo, hanno visto una cosa che non andava bene ad un rene, hanno fatto un altro esame e la diagnosi è stata subito quella del carcinoma. Quando ti succede pensi ‘ah, quindi può succedere anche a me e non solo agli altri’. Non so, ma inconsciamente un po’ tutti pensiamo che possa accadere solo agli altri. Quando tocca a te è abbastanza scioccante. Ero con mio marito quando l’abbiamo scoperto. Ma sono fortunata, perché sono qui a poterne parlare. – ha continuato la Perego – Mi hanno asportato una parte di un rene, per fortuna era piccolo e non hanno dovuto asportare tutto il rene. Però è stata una bella paura. Sto elaborando adesso e ancora non ci capisco molto. Poi andavo su internet e leggevo qualunque cosa, poi era maligno. Mio marito non mi ha lasciata sola un attimo. Si sentiva impotente, stava peggio di me credo”.