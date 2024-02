Una Voce Per San Marino: svelati i Big in gara fra cui molte celebrità italiane

Da Marcella Bella ai Jalisse, passando per Pago fino all’ipotesi di Loredana Bertè: questa mattina sono stati annunciati i Big che parteciperanno al contest Una Voce Per San Marino e anche quest’anno i nomi sono altisonanti.

Dall’ultima edizione del Festival di Sanremo non ci saranno né Mahmood né Annalisa (“non hanno espresso la volontà di esserci“), ma potrebbe arrivare Loredana Bertè, unico nome ancora in forse della lista.

“Loredana è stata contatta dall’organizzazione dopo aver espresso la sua volontà di tornare in Svezia: il suo staff e quello di Una Voce per San Marino stanno ora lavorando in sinergia per rendere possibile la sua partecipazione. Alla competizione porterebbe il brano che ha cantato a Sanremo, “Pazza”. Nel caso in cui non potesse partecipare non sarà sostituita da altri cantanti”.

Gli altri Big che si contenderanno l’unico posto disponibile per rappresentare lo Stato di San Marino all’Eurovision Song Contest sono: Aaron Sibley, Aime Atkinson, i Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago, il quartetto inedito Wlady, Corona e Ice Mc (con cameo di Dj Jad), Dana Gillespie e – forse – Loredana Bertè.

A presentare la serata saranno, come spoilerato da Fiorello, Fabrizio Biggio, volto e voce di Viva Rai 2 assieme a Melissa Greta Marchetto, speaker di Virgin Radio. Special guest della serata: Riccardo Cocciante, Albano e Mogol.

Una Voce Per San Marino, i Big in gara

AARON SIBLEY

Torna ad Una Voce per San Marino Aaron Sibley. Dopo aver partecipato nel 2022 al contest ed aver visto con la su “Pressure” la sezione emergenti, rientra tra i big dell’edizione 2024. Cantautore inglese, Aaron nel 2023 partecipata al Pride’s got talet che gli offre l’opportunità di esibirsi su importanti palcoscenici europei.

AIMIE ATKINSON

Attrice e cantante inglese, Amie è tra i big dell’edizione 2024 di Una Voce per San Marino. Ha calcato importanti palchi nel regno unito e portato in scena musical di vario genere.

JALISSE

Dopo l’ospitata nell’ultima edizione del Festival di San Remo, gli Jalisse arrivano in gara ad Una Voce per San Marino. Il duo italiano celebre per il brano “Fiumi di parole”, si mette in gioco per provare a rappresentare San Marino all’edizione 2024 dell’Eurofestival.

LA RUA

Vengono da Ascoli Piceno e nella loro musica mettono la difficoltà della vita post covid. La rua band sarà in gara nella categoria big nell’edizione 2024 di Una Voce per San Marino.

Gli altri Big

MARCELLA BELLA

Iconica artista italiana, Marcella Bella è tornata a fra parlare di sé a fine 2023 con un nuovo album di inediti nel quale la libertà continua ad essere il suo baluardo. Marcella gareggerà nella categoria big per l’edizione 2024 di Una Voce per San Marino.

PAGO

Cantante e personaggio televisivo italiano, Pago si affaccia alla carriera di cantante da giovanissimo e oltre al Festivalbar collezione partecipazioni a contest come Musica Farm, Tale e quale show. Sabato 24 febbraio sarà tra i big in gara ad Una Voce per San Marino.

WLADY, CORONA, ICE MC + cameo di DJ JAD

Insieme sul palco per un tuffo negli anni ’90: dj e cantanti che insieme sapranno creare un mix unico per provare a rappresentare San Marino all’Eurovision di Malmo.

LOREDANA BERTÈ

Ancora in trattive con l’artista l’organizzazione del festival sammarinese. Dopo che Loredana aveva espresso la sua volontà di andare in Svezia sul palco dell’Ariston, sono iniziati i contatti per valutare la sua presenza sul Titano. La Bertè non ha bisogno di molte presentazioni: una tra le cantanti italiane più famose la mondo, la sua voce graffiante e i suoi testi intramontabili, ha fatto da colonna sonora a intere generazioni.

DANA GILLESPIE

Vincitrice del contest lanciato da Casperaki Dana Gillespire sarà in gara tra i big alla finalissima di Una Voce per San Marino. La sua The last polar bear è un connubio tra creatività umana e intelligenza artificiale. Attrice e cantante inglese che ha collaborato anche con David Bowie.