J-Ax fa un dissing contro Paolo Meneguzzi

J-Ax ha chiuso la diatriba con Paolo Meneguzzi in maniera epica, dedicandogli un dissing in canzone come Shakira ha fatto con Piqué. Nessuna Twingo e nessun Casio in questo caso, solo sfottò sull’America Latina e sulla sua popolarità ormai sparita.

Mettiamo questa cosa in prospettiva,

per me questo non è un dissing, è beneficenza estiva,

con una story del caz*o ti ho ridato la vita,

sapendo bene come sarebbe finita. Ti sei attaccato come un naufrago alla cima, sali sulla barca e poi ti attacchi al caz*o come prima,

Salmo e Luché, che sfida epica!

A me tocca Meneguzzi, è una vita che la sfiga mi perseguita. E tu mi fai la predica, per una gloria breve come la tua fama in Sud America

e mò su Instagram ti insultano, su Facebook ce l’hai fatta,

nel regno dei cogli*ni, complottisti e terrapiatta,

tra giornalisti, iene e cookie

e chi tiene i gruppi, coi meme brutti

e potrei dire “caz*o meneguzzi”, ma ti voglio bene pussy

e ti auguro successo,

così che poi ti insulta chi ti dà ragione adesso.

Paolo Meneguzzi aveva accusato Fedez e J-Ax di fare “marchette estive” e che il loro ultimo singolo gli metteva per questo motivo tristezza. “Ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro”, il commento a caldo del rapper che proprio oggi gli ha dedicato un dissing dal titolo Invidia del peneguzzi.

Geniale.



J-Ax contro Paolo Meneguzzi, altre barre