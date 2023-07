Ken gay: quando la Mattel fu costretta a ritirare dal mercato Earring Magic Ken

Si chiama ufficialmente Earring Magic Ken (anche famosa come “Ken Gay“) ed è una bambola della Mattel uscita nel 1993 e ritirata dal commercio quello stesso anno.Chi ha visto il film di Barbie lo ha sicuramente riconosciuto nella casa di Barbie Stramba (una bambola deturpata da una bambina) che ha accolto in casa tutte le Barbie ritirate dal commercio.

Questa bambola di Ken era molto popolare nel 1993 soprattutto nella comunità gay, dato che il Ken in questione (per l’appunto “orecchino magico”) aveva oltre un orecchino al lobo anche una collana con un anello pendente. Per la Mattel quello era un “anello magico” ma in realtà era un c0ck ring, ovvero un accessorio molto famoso nella comunità gay.

“Quel Ken era molto popolare nel 1993 nella comunità gay, che lo identificò come il primo Ken apertamente omosessuale” – si legge in un articolo di Wired – “I motivi? Il look preso a piene mani dalla cultura dei gay club, l’orecchino e soprattutto quell’anello appeso al collo. Per Mattel doveva essere un anello magico ma un articolo di Dan Savage lo identificò immediatamente come un “c0ck ring” cromato, ovvero un accessorio per i genitali abbastanza in voga nella comunità gay in quegli anni”.

Ken Gay, la bambola ritirata dal commercio dopo poco

“Secondo il New York Times questo Ken più “gender fluid” era un tentativo di Mattel di farsi più progressista, mentre i creatori (pur non disdegnando l’apprezzamento della comunità) giurano di essere vittime di un fraintendimento. In ogni caso, questo Ken fu un successo commerciale straordinario, alcuni sostengono sia persino il Ken più venduto di sempre, ma non ci sono dati ufficiali. La produzione, in ogni caso, terminò in quello stesso anno”.

Ovviamente grazie al film questo Ken è diventato ricercatissimo online. Voi conoscevate questa storia?