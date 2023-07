Alessia Marcuzzi sui gossip con De Martino: perché è stata in silenzio

Tre anni fa Dagospia ha lanciato una bomba di gossip secondo la quale Belen Rodriguez avrebbe scoperto un tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Il noto portale ha rivelato che la showgirl argentina avrebbe trovato delle chat sull’ipad utilizzato dal marito. Stefano dopo pochi giorni ha smentito la notizia, mentre la Marcuzzi è rimasta in silenzio e adesso sappiamo perché. In un’intervista rilasciata oggi a La Repubblica, la conduttrice di Boomerissima ha dichiarato che chi lavora con lei le proibisce di parlare di certe notizie assurde.

“Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.

La presentatrice ha anche parlato del trasferimento da Mediaset alla Rai: “Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano. Ero cresciuta. Mi sentivo di voler cambiare, il successo è bellissimo: ma ho iniziato a 18 anni. Mi mancava la scrittura, la parte creativa. E sono diventata anche imprenditrice, il piano B è diventato il piano A: mi sono messa a fare borse e creme, per lasciare le aziende ai miei figli. Sono fiera di quello che ho costruito, ho 33 persone che lavorano con me. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia“.

Alessia Marcuzzi, le rivelazioni di Belen.

Qualche mese fa durante un gioco de Le Iene, Belen ha fatto delle rivelazioni su alcune colleghe. Una di queste sembra sia rivolta proprio ad Alessia.

“Ci conosciamo da diversi anni. Se ci vogliamo bene? No, non le voglio bene e credo sia reciproco. Una volta mi ha chiamata e non è stata una bella telefonata.Abbiamo fatto anche serate insieme, devo dire che in quei contesti ci siamo divertite. Lei è una persona molto simpatica. Se è bella? Sì ma siamo molto diverse. Abbiamo anche discusso. Un flirt in comune con lei? non lo so, per descriverla però userei la parola frizzante”.