Io Canto Family, novità in giuria: il personaggio che sostituirà la Hunziker

A pochi giorni dalla fine di The Voice Generations, Mediaset ha iniziato le riprese del suo Io Canto Family (presto anche la versione Senior), in giuria ci saranno Al Bano Carrisi, Claudio Amendola e Orietta Berti, ma non Michelle Hunziker che sarà infatti la conduttrice del format. Al posto della presentatrice svizzera è stato chiamato un “cantante”.

Io Canto Family, in giuria arriva Fabio Rovazzi.

Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato che Mediaset ha arruolato Fabio Rovazzi nel ruolo di giurato del programma di Canale 5: “Andiamo a Io Canto Family. Sono iniziate le registrazioni dello show di Canale 5 con una novità in giuria: Fabio Rovazzi. Il cantante affiancherà Al Bano, Orietta Berti e Claudio Amendola e prenderà il posto di Michelle Hunziker. Come dagoanticipato la showgirl svizzera sarà alla conduzione al posto di Gerry Scotti”.

Lontani, lontanissimi i tempi di Andiamo A Comandare, Tutto Molto Interessanten e Volare, con centinaia di milioni di visualizzazioni.

Nelle scorse settimane Antonella Clerici ha commentato l’arrivo delle versioni Family, Senior e Generation del programma lanciato da Gerry Scotti. La conduttrice Rai non le ha mandate a dire ed ha lanciato diverse frecciatine alla concorrenza: “Fanno una versione Senior anche loro? Ma no mi auguro che sia una bugia, uno scherzo, dai. Anche perché sarebbe il colmo. – ha dichiarato Antonella Clerici in un’intervista rilasciata al settimanale Chi –Dopo che ho lanciato The Voice Kids anche loro hanno fatto la versione pe ri bambini del loro programma. Così come successe ai tempi di Ti Lascio Una Canzone. Se fanno i Senior allora è assurdo. Mi auguro che se dovesse essere vero i due show andranno in onda in periodi diversi, anche perché altrimenti non sarebbe una bella cosa per i telespettatori“.