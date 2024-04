Petit discute con Mida e lo smaschera: “Non ti credo, impossibile”

Nell’ultima puntata di Amici di Maria sono finiti a rischio eliminazione Mida, Sarah e Gaia. Alla fine però al ballottaggio finale sono andate le due ragazze e a dover abbandonare la scuola mariana è stata la De Martino (che nelle ultime due settimane non si è esibita per via di un infortunio). Mida oggi ha commentato l’uscita della sua ex e l’ha sparata grossa, facendo indispettire Petit, che giustamente ha espresso i suoi dubbi.

Petit replica a Mida: “Posso dire che io non ti credo?!”.

Mida dopo l’eliminazione di Gaia ha fatto una confessione ai compagni: “Io oggi mi sono fatto prendere dall’emozione. Quando mi sono visto andare al ballottaggio e ho capito che sarei potuto andare contro Gaia, io mi sono detto ‘non voglio andarci’. Quando sono uscito alla pausa mi sono detto ‘se vado io mi autoelimino’. Sì, mi sarei autoeliminato. Io questa roba l’ho detta pure a Gaia, poi non è successo“.

Petit è intervenuto e ha detto di non credere alle parole del collega: “E io posso dire che non ci credo? Per me non è così, è impossibile. Tu per come sei è proprio impossibile che ti autoeliminavi. Secndo me no, non l’avresti mai fatto. Io non ci credo. Perché quando Gaia se ne va allora non hai pensato di uscire al suo posto?”

Per fortuna qualcuno che non ha creduto alla versione di Mida il cavaliere ed eroe…



