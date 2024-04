Ayle e Lucia Ferrari si sono fidanzati dopo l’esperienza ad Amici

Ayle e Lucia Ferrari ad Amici hanno stretto una bella amicizia, ma una volta fuori la trasmissione il loro rapporto si è intensificato. I due ora stanno infatti insieme.

Molti telespettatori durante Amici si erano accorti che fra il cantante e la ballerina c’era un legame più profondo di un’amicizia, ma i due in quelle settimane sono sempre stati vaghi. Ayle una volta uscito incalzato sull’amore da Silvia Toffanin a Verissimo ha così risposto: “L’amore lo canto, lo scrivo, lo vivo. In questo momento è complicato da spiegare. Ho avuto una bella amicizia, posso dire questo. Una bella amicizia dentro. Sono contento di averla avuta”, alludendo ovviamente a Lucia Ferrari.

Un paio di puntate dopo è stata eliminata anche lei e alla medesima domanda della Toffanin, la ballerina ha risposto:

“Fuori si vedrà come si trasformerà vivendoci per bene nel mondo reale. Io di sicuro posso dire che sono molto contenta di averlo conosciuto. Come me ha le sue sensibilità e fragilità e attraverso l’arte riesce a comunicare ed esprimere. Se è amicizia? Diciamo amicizia speciale. È bello essere impulsiva, si vedrà come si sviluppa questa situazione. Di sicuro mi fa strano che così tante persone sono interessate a questa cosa, però sono felice”.