Inviata e secondo opinionista a L’Isola dei Famosi: i retroscena

Tra meno di due mesi partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, per la prima volta condotta da Vladimir Luxuria e ieri Davide Maggio ha svelato che Sonia Bruganelli dovrebbe sbarcare nel reality di Canale 5 nelle vesti di opinionista. Ma chi sarà la spalla di Vlady come inviato in Honduras? A fare luce sulla questione c’ha pensato Tv Blog. La nuova inviata de L’Isola dei Famosi dovrebbe essere una donna, un volto popolare e che in passato ha partecipato ad un altro famoso reality, il Grande Fratello Vip.

Una nuova inviata a L’Isola dei Famosi: Elenoire Caselegno.

Stando a quello che hanno riportato i colleghi di Tv Blog la nuova inviata dovrebbe essere Elenoire Casalegno: “Ma chi ricoprirebbe il ruolo di inviato nella prossima edizione de L’isola dei famosi? Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a guidare i naufraghi dall’Honduras ci possa essere Elenoire Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto ultimamente spesso ospite de La vita in diretta su Rai1, è già stata in predicato di ricoprire questo ruolo a L’isola dei famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto“.

L’arrivo della Casalegno non significa necessariamente un addio per Alvin (amatissimo dai fan de L’Isola dei Famosi). L’ex inviato infatti potrebbe affiancare Sonia Bruganelli come opinionista del programma: “Si sta pure pensando di non lasciare sola l’ex opinionista del Grande fratello, mettendole al fianco uno che di Isola dei famosi se ne intende e anche molto, avendo fatto per molte edizioni l’inviato. Ci riferiamo al buon Alvin che nella nuova edizione de L’isola dei famosi, potrebbe lasciare il ruolo di inviato, per diventare il secondo opinionista in studio. Ecco dunque che si abbandonerebbe l’idea di avere una opinionista unica, ma si tornerebbe nella più confortevole situazione dei due classici opinionisti“.