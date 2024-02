Morgan lancia frecciatine a Marco Mengoni: “Ecco cosa non va”

Per la prima puntata della nuova edizione di La Confessione, Peter Gomez ha ospitato Morgan. Il musicista ha assicurato di non aver visto un singolo minuto del nuovo Festival di Sanremo, ma ha aggiunto di aver letto qualche notizia. Castoldi si è schierato dalla parte di Ghali, spiegando che il collega ha solo ripudiato la guerra, così come chiede la nostra costituzione. Subito dopo Morgan (che ha anche stroncato Due Vite) ha lanciato delle shade a Marco Mengoni, che è stato lanciato proprio da lui ad X Factor.

“Ho detto che canta bene, ma che non è un autore e che non ha una personalità brillante? Ok. Se potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo? Oddio speriamo di no. Nel senso che è uno che canta bene, canta molto bene, ma essere autore è un’altra cosa. C’è una questione, al festival di Sanremo ci sono sempre i soliti autori che scrivono più canzoni. Sai che una canzone che va lì ha un fatturato pazzesco? La canzone interessa molto. La canzone produce tanto giro. Ed ecco perché sono sempre i soliti e ci tengono.

Anche Mogol scriveva sempre per Battisti, anche calabrese scriveva i testi per Bindi, anche Bubula scriveva per De Andrè, ma solo per loro. Non è che Bubola scriveva per De Andrè e poi scriveva per De Gregori e poi per Finardi e Fossati, scriveva per De Andrè, quindi dava pure uno stile.

Se vorrei fare il direttore artistico del Festival di Sanremo? Non è che vorrei, è l’Italia che dovrebbe volerlo. A me piacerebbe come esperienza. Come regola sarebbe interessante quella di un autore a brano. Farei il bene dei cantanti. A quel punto il nostro Marco Mengoni sarebbe connotato da un suo stile, invece di condividerne uno con tutti i suoi colleghi. Condividono uno stiule. Sembra tutta una grande canzone con un lungo testo. Questo non è sano per il pluralismo”.