Tre conduttori verso Sanremo 2025, mentre Conti e Bonolis dicono di no

Nonostante la Rai gli avesse fatto nuovamente la proposta di tornare al timone del prossimo Festival di Sanremo, ieri Amadeus ha ufficializzato il suo ‘grazie, ma passo’. Si è aperto quindi il toto nomi per i sostituti di Amadeus e Fiorello. Secondo Fabrizio Corona al posto degli Amarello potrebbe arrivare Paolo Bonolis, ma pare che non sarà così, anche perché il presentatore ha rinnovato il suo contratto con Mediaset. Stando a quello che ha rivelato Chi, adesso ci sarebbero tre conduttori Rai che il prossimo febbraio potrebbero raccogliere il testimone da Amadeus.

I tre conduttori in pole position per il Festival di Sanremo 2025.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha spiegato che nei rumor che circolano su Bonolis c’è del vero. I vertici Rai avrebbero fatto seriamente un pensierino su Paolo per Sanremo 2025, ma lui l’anno prossimo sarà ancora impegnato sulle reti di Pier Silvio Berlusconi, che recentemente ha parlato proprio del futuro di Bonolis a Mediaset: “Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera. Ci siamo visti anche ultimamente: il contratto ha una scadenza naturale, ma l’anno prossimo ci sarà un’altra edizione di ‘Avanti un Altro’. Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo“.

E quindi chi potrebbe salire sul palco del Teatro Ariston nel 2025? Secondo Chi i papabili nuovi presentatori potrebbero essere Alessandro Cattelan, Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi: “Già iniziato il toto presentatori 2025. È stato detto che Paolo Bonolis sia tra i papabili per condurre il prossimo Festival di Sanremo. Notizia vera a metà: la Rai lo avrebbe voluto, ma il presentatore ha scelto un anno di pausa portando avanti il contratto con Mediaset per Avanti un altro. In questo momento in pole position sembrano esserci tre conduttori, Alessandro Cattelan (in coppia con Alessia Marcuzzi e/o Antonella Clerici). Carlo Conti invece sembra aver già espresso un gentile: “No, grazie””.