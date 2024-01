Signorini sulla mancata empatia dei gieffini al lutto della Luzzi: “Rattristito, non so quali siano le cause”

La mancata empatia di alcuni gieffini al lutto di Beatrice Luzzi ha sconvolto gran parte del pubblico che segue il Grande Fratello, Alfonso Signorini compreso, che sui social nei giorni scorsi ha scritto: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del Grande Fratello mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì“.

Chi si aspettava però una tirata d’orecchie pubblica o una nomination d’ufficio (o addirittura qualche espulsione) è rimasto deluso. Alla fine, essere una persona poco empatica non è una cosa contro il regolamento. Alfonso Signorini, infatti, durante la puntata si è limitato a dire il suo punto di vista esprimendosi dispiaciuto senza però fare nomi e cognomi.

Del caso è tornato a parlarne anche sull’attuale numero del settimanale Chi in risposta a una lettera di una sua lettrice.

“La casa del Grande Fratello è lo specchio della società in cui viviamo. Una società nella quale, se non in casi limite, non possiamo liberarci di tutti quelli di cui faremmo volentieri a meno. Come lei sa, mi sono rattristito anche pubblicamente per non aver visto da parte di alcuni inquilini (non di tutti e va detto) la minima sensibilità verso una persona che ha vissuto con loro, in stretta intimità, ben quattro mesi. Non so quali siano le cause di questa scarsa empatia: la giovane età, il Covid che ci ha isolati sempre di più, l’immaturità. Non lo so. Ma me ne rattristo. Profondamente”.