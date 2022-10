Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip, Alessandro Greco dice la sua

Charlie Gnocchi è uno dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e il suo atteggiamento con Marco Bellavia non è affatto piaciuto al pubblico. Ma questo Alessandro Greco – che probabilmente manco vede il reality – non lo sa.

Intervistato da TvBlog il conduttore – che per anni ha fatto coppia in radio a RTL 102.5 proprio con Charlie Gnocchi – ha così dichiarato:

Nel 2005 il conduttore ha partecipato a La Talpa insieme alla moglie.

“Nei reality assistiamo allo svilimento delle persone in generale e delle donne in particolare” […] “Io e Beatrice Bocci siamo stati la prima coppia in un reality. È vero, abbiamo pagato dazio anche noi con il reality, anche se era all’interno di un accordo in esclusiva con Mediaset di 15 mesi. In quel programma mai ci siamo sentiti sviliti come persone, era un reality game. Per questo parlo, proprio perché l’esperienza del reality l’ho fatta. Spesso i reality vengono impostati per tirare fuori il peggio dalle persone”.