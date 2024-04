Il TV LOW COST 2024 arriva su AMAZON: c’è già l’OFFERTA USATO

Non c’è solamente l’offerta Amazon su Apple AirTag a poter attirare l’attenzione sulle promozioni lanciate in ambito Tech dal popolare store online. Quest’ultimo, infatti, ha visto il recente lancio di un TV low cost del 2024.

TV LOW COST 2024 a OTTIMO PREZZO su AMAZON

Il modello Telefunken 32TENSHDZ viene proposto a un prezzo pari a 149,99 euro su Amazon. Si tratta di un modello appena approdato sul mercato, ma nonostante questo lo store online mette a disposizione la possibilità di acquistarlo in sconto tramite Amazon Seconda mano, ovvero la sezione destinata alle offerte in ambito di prodotti usati. Potrebbe interessarvi, insomma, dare un’occhiata anche al riquadro “Risparmia con Usato” (presente a destra su PC).

Il principale motivo per cui la proposta di Amazon non passa inosservata, però, è che si tratta di uno dei primi TV low cost lanciati quest’anno. Può dunque trattarsi di un’occasione interessante per chi è alla ricerca di novità: le caratteristiche tecniche del televisore comprendono un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready. Non manca la Hotel Mode.

Se, invece, siete alla ricerca di altre promozioni in campo televisori, potete trovarle nella scheda Volantino. Nel contesto di quest’ultima, ad esempio, abbiamo segnalato una promozione Amazon su uno Smart TV 4K di TCL, venduto a un prezzo inferiore ai 400 euro.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?