Delusione di Sergio Ballo ai David di Donatello, che sbotta: “Tirchieria! Sono molto arrabbiato”

Durante la serata dei David di Donatello Sergio Ballo e Daria Calvelli hanno vinto il premio per i Migliori Costumi per ‘Rapito’ di Marco Bellocchio. Il famoso costumista però ha espresso la sua delusione per due ragioni: aver ricevuto un premio solo e non due (visto che con lui c’era anche Daria Cavelli) e perché lui e la collega non sono stati invitati nella sala con gli altri candidati. Sergio e Daria infatti hanno ritirato la statuetta sulle scale del Teatro 14 di Cinecittà.

“Di questa statuetta ne faremo un giudizio salomonico, la tagliamo in due. La tirchieria. Siamo in due, potevate darcene anche due, che tirchieria. Sono davvero arrabbiato perché ci hanno messo sulle scale come Wanda Osiris, mentre avremo preferito dividere con i colleghi di questo lavoro la sala. – ha continuato Sergio esprimendo la sua delusione – Signora stia tranquilla, non dirò più di tanto. Ne parlo molto tranquillamente. Purtroppo il nostro lavoro, costumisti e scenografe, viene visto come lavoro delle vetriniste e domestiche, cosa che non deve succedere. Credo che Daria sia d’accordo con me.

Questa sera volevo fare un discorso più serio. Sono felice che Daria abbia lavorato con me in questo progetto di Marco. Ringrazio Marco Bellocchio perché stamani ci ha fatto squisitamente ed emotivamente gli auguri per stasera.

Volevo dedicare questo premio ad una mia amica che non c’è più, Stefania. Pochi giorni prima di morire ha voluto darmi lo scialle da preghiera di suo nonno. Suo nonno è morto ad Auschwitz nel 1944, poco prima che gli alleati entrassero a Roma. Per una spiata italiana, non tedesca sia ben chiaro. Questo mi riporta, se mi permetti, a un discorso del film di Marco Bellocchio, quello di Edgardo Mortara, che morì in Belgio. Questo è un periodo molto triste per tutti i noi… Adesso l’Europa diventa sionista, si prende la bandiera senza sapere che il sionismo è molto complesso. L’Europa continua a essere antisemita e questa è una cosa orribile”.