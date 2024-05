“Lì ho capito che dovevo mandarlo a casa” Belen Rodriguez svela il vero motivo della rottura con Elio Lorenzoni: rivelazione clamorosa

Belen Rodriguez è tornata a parlare del suo ex fidanzato Elio Lorenzoni, con il quale la relazione è ormai finita da tempo. La showgirl ha svelato come molte cose non andassero tra di loro. Per non parlare poi del rapporto del ragazzo con la madre Veronica.

Belen Rodriguez

Scopriamo insieme che cosa ha detto la bellissima modella argentina.

Belen Rodriguez dice addio ad Elio Lorenzoni: perché é finita tra loro

Belen Rodriguez ha deciso di parlare di una sua ex fiamma, di un rapporto che tempo fa era quasi arrivato al matrimonio. Ci riferiamo alla sua storia d’amore con un bellissimo ragazzo leggermente più giovane di lei, il bellissimo Elio Lorenzoni.

Belen, Cattelan e Cecilia

L’argentina ha quindi deciso di rivelare qualche aneddoto in merito a questa storia nel programma radiofonico Catteland. La Rodriguez ha quindi ammesso come tra lei e l’imprenditore di Brescia le cose non andassero più da tempo, in quanto si litigava davvero molto spesso ogni giorno.

Elio è solo un lontano ricordo oramai e quindi si parla già della presenza di un altro uomo nella vita della conduttrice. Pare infatti che Belen sia stata avvistata in compagnia di un altro uomo, più precisamente Angelo Edoardo, un uomo di 34 anni.

Le accuse di Belen a Elio Lorenzoni

Belen

Nella stessa intervista la bella showgirl ha parlato di incomprensioni caratteriali che con il tempo si sono accentuate sempre di più, fino a diventare insostenibili. Come se tutto questo non bastasse non erano solamente loro due a litigare, ma le incomprensioni si sarebbero estese ad altre persone della famiglia della famiglia della donna. Mia mamma mi ha dato ragione su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Lei non ci andava d’accordo e quando mi ha dato ragione ha iniziato a litigare lei con lui. Lì ho capito che lo dovevo mandare a casa.

Elio e Belen

Non sappiamo se la loro storia sia finita per questioni di carattere oppure se sia successo qualcosa di più grave di cui non si sa ancora nulla. Ad ogni modo quel che è stato è stato e Belen ha già deciso di voltare pagina da diversi mesi!