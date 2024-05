“Assente alla festa” Amici, polemica sul cantante, perché non era presente alla festa dopo la vittoria di Sarah: si scopre ora

Cosa è successo dopo la vittoria di Sarah? Il cantante non era presente alla festa

Dopo la finale di Amici 23, la festa post-gara ha visto la partecipazione di tutti gli allievi ad eccezione di Holden, il protagonista di molte discussioni e controversie nelle ultime settimane. La sua assenza ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan dello show. Il ragazzo è figlio di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini e in molti hanno sostenuto che la raccomandazione del padre abbia pesato più del suo talento nella partecipazione al programma.

Alcuni si sono espressi duramente nei confronti di Holden, accusandolo di mancanza di rispetto nei confronti della vincitrice Sarah e mettendo in discussione il suo talento e la sua presenza nel programma. Altri, invece, lo hanno difeso appassionatamente sostenendo che il cantante sia il più talentuoso tra gli allievi e che la sua eliminazione prima del ballottaggio finale sia stata ingiusta.

Durante la festa, il protagonista indiscusso è stato Mida, che ha saputo conquistare il pubblico con le sue esibizioni e il suo carisma. Tuttavia, la vera sorpresa della serata è stata l’assenza di Holden. In realtà si è poi scoperto che il cantante si era allontanato per farsi delle foto, senza nessun attrito o problema con gli altri allievi.

Dustin oggi ha deciso di lavorare e noi amiamo vederlo 🍿 #Amici23 pic.twitter.com/c72wMHvt7Q — ᴏᴄᴄʜɪ ꜰᴜᴄꜱɪᴀ | apnea era🫧 (@occhiifucsia) May 19, 2024

Inoltre, Mida ha dedicato delle parole di sostegno e ammirazione alla vincitrice Sarah, definendola una ragazza umile e brava che ha meritato la vittoria. La serata si è conclusa con molti applausi e una migliore comprensione della situazione tra Holden e gli altri allievi.

In conclusione, la festa post-finale di Amici 23 ha confermato la presenza di tensioni e controversie tra i concorrenti, ma anche la solidità dei rapporti tra di loro e la passione del pubblico per lo show. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra i protagonisti di questa edizione e se Holden riuscirà a scrollarsi di dosso le polemiche che lo circondano.

Leggi anche: Sta avendo successo ad Amici, ma in pochi sanno che Holden è figlio d’arte: suo padre è il marito di una famosissima cantante