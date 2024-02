il Presidente parla di possibili rimborsi

Sono passate solamente alcune settimane dall’annuncio di OnePlus 12R in Italia, ma il tormentato lancio continua a far discutere la community del mondo smartphone. Infatti, un errore di comunicazione ha ora portato il Presidente e COO Kinder Liu a parlare persino di possibili rimborsi.

Bisogna fare un passo indietro per comprendere la situazione: nel contesto del lancio del prodotto, OnePlus ha indicato che la versione da 16/256GB del dispositivo, ovvero quella venduta anche in Italia, disporrebbe di uno storage UFS 4.0. Tuttavia, in realtà, come diventato evidente successivamente, la memoria è UFS 3.1, dunque più lenta.

Una conferma è arrivata successivamente proprio dal succitato Kinder Liu, che ha spiegato l’errore mediante un post pubblicato sul portale ufficiale di OnePlus. Come ben potete immaginare, questo però non è passato inosservato tra gli acquirenti, considerati i commenti comparsi proprio sotto il post del Presidente e COO. Tra questi, qualche utente ha spiegato di essere stato portato all’acquisto anche per via della promessa di una memoria UFS 4.0.

È dunque nella giornata del 16 febbraio 2024, come riportato anche da GSMArena, che Kinder Liu ha deciso di tornare sulla vicenda. “Se avete ricevuto la variante da 256GB di OnePlus 12R e desiderate discutere della situazione relativa al tipo di file system del vostro telefono, contattate il Servizio Clienti tramite gli abituali canali. Potranno discutere con voi i passaggi successivi, arrivando a un’eventuale rimborso, fino al 16 marzo 2024“, si legge nel post del Presidente di OnePlus. Insomma, l’azienda sta facendo mea culpa.