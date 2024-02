Cosa si può fare con Apple Watch senza iPhone? Lo spiega l’azienda

Sebbene sul mercato sia disponibile la versione WiFi + Cellular, Apple Watch può essere utilizzato anche senza SIM per effettuare diverse operazioni. Chiaramente, però, non è possibile accedere a tutte le funzioni previste dal software, ad esempio le chiamate, ma non è completamente inutile.

Come indicato da Apple nella documentazione ufficiale, se Apple Watch non è presente nelle vicinanze dello smartwatch abbinato, infatti, può essere utilizzato per:

Riprodurre musica

Riprodurre podcast

Riprodurre audiolibri

Registrare e riprodurre memo vocali

Utilizzare le carte dei mezzi di trasporto e utilizzare la tessera identificativa studente

Trovare persone, trovare dispositivi e trovare oggetti

Utilizzare l’orologio, le ore locali, le sveglie, i timer e il cronometro

Visualizzare foto da album sincronizzati

Effettuare acquisti con Apple Pay

Visualizzare gli eventi di calendario

Monitorare l’attività fisica e l’allenamento

Monitorare il battito cardiaco, modificare gli orari di Sonno, misurare i livelli di ossigeno nel sangue, monitorare i cicli mestruali, e rilassarsi e respirare consapevolmente

Misurare il livello dei suoni nell’ambiente che ti circonda e dei suoni provenienti dalla cuffie

Chiaramente, nel caso della riproduzione di musica, podcast ed audiolibri, è necessario che si effettui il download prima di scollegare l’Apple Watch dall’iPhone, altrimenti lo smartwatch non sarà in grado di portare a termine l’azione.

Se Apple Watch è connesso ad una qualsiasi rete WiFi può scaricare applicazioni da App Store, inviare messaggi, effettuare chiamate, usare il walkie talkie, riprodurre musica, podcast ed audiolibri in streaming, controllare il meteo, controllare la borsa ed altro.