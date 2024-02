prestazioni ottimizzate in caso di surriscaldamento

Alla fine i rumor relativi alla release di Android 15 hanno essenzialmente trovato conferma. Infatti, Google ha appena reso disponibile la prima versione della prossima major release del sistema operativo del robottino verde.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo e Ars Technica, nonché come confermato ufficialmente tramite il portale ufficiale di Android nella serata italiana del 16 febbraio 2024, la prima Developer Preview di Android 15 è ora disponibile per alcuni dispositivi di casa Google, non solo smartphone.

Più precisamente, i modelli a cui si fa riferimento sono, come ben potete immaginare, quelli della serie Pixel, in questo caso da Pixel 6 in su. Tuttavia, di mezzo, al netto del pieghevole Pixel Fold, c’è anche il Pixel Tablet. In ogni caso, chiaramente BigG sta di fatto fornendo la possibilità di provare la nuova release agli sviluppatori e agli utenti più smanettoni che possiedono un dispositivo Pixel compatibile.

Al netto di questo, dato che si fa semplicemente riferimento a una prima release preliminare, per il momento le informazioni relative alle effettive novità apportate latitano. Tuttavia, sappiamo già che questa versione introduce la possibilità di effettuare una registrazione dello schermo parziale, anziché catturarlo interamente. Inoltre, si fa riferimento a novità in ambito di sicurezza e privacy, nonché a un controllo più bilanciato delle prestazioni nel caso in cui, ad esempio, il dispositivo si surriscaldi.

Per il resto, è stata resa disponibile la timeline relativa alla release. Come di consueto, ci saranno vari passaggi prima di arrivare effettivamente alla versione stabile. Fino a marzo 2024 continuerà la fase Developer Preview, mentre le versioni Beta proseguiranno per aprile, maggio, giugno (Platform Stability) e luglio. La release stabile arriverà poi nella seconda metà dell’anno.