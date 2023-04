Felicissima Sera, Annalisa canta Mon Amour mentre Pio e Amedeo limonano

Annalisa è stata tra gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera All Inclusive. Nali ha cantato la sua hit Bellissima e poi ha chiuso la puntata con il nuovo singolo Mon Amour. Mentre la cantante si stava esibendo circondata dai ballerini e ballerine, Pio e Amedeo si sono buttati in mezzo ed hanno cominciato a limonare. I due hanno preso alla lettera: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me, mon amour, amour, ma chi baci tu?”

Per la lanciare la prima puntata del loro show, Pio e Amedeo sono stati ospiti di Silvia Toffanin (che poi ha ricambiato facendosi intervistare dai due comici) a Verissimo .

“Siamo tornati e tra poco torniamo a lavorare per sperare di farvi divertire. Sì stiamo per tornare con questo nostro programma. Per tre puntate torna Felicissima Sera All Inclusive. Il sottotitolo è importante, per essere inclusivi, Il progresso ci chiama e noi rispondiamo. E incredibilmente avremo degli ospiti molto importanti. Vedi Silvia che non vengono solo da te a Verissimo. Avremo anche Zucchero che non va quasi mai in televisione. Ci ha detto ‘non vado mai da nessuno, ma da Pio e Amedeo sì’. Ci saranno tante sorprese durante le tre puntate quindi dovete davvero seguirci.

Poi avremo Elisa, abbiamo Michelle Hunziker che diventerà nonna a breve. Ci sarà anche Gigi D’Alessio e molti altri. Questo solo nella prima puntata. Però ci serve un boom e pensavamo a te. Visto che ormai veniamo tutti gli anni da te, adesso sei tu che verrai da noi. Non ti intervista mai nessuno e ci pensiamo noi. Vogliamo sapere tante cose. Tipo come dorme il presidente e chi va a buttare la spazzatura. Hai un po’ di paura di quello che ti chiederemo? Perché vogliamo sapere il privato visto che siete una coppia popolare. La gente vuole sapere tutto. Tu chiedi tutto alla gente, ma nessuno chiede nulla a te. Quindi dobbiamo subito rimediare”.