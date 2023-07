il magico incontro in un video

Un bambino ha avuto uno speciale incontro magico durante il suo tragitto verso scuola e il video è diventato virale.

Dai bambini, come dagli animali a quattro zampe, c’è sempre da imparare. I loro comportamenti genuini, sinceri e colmi d’amore fanno sempre sciogliere i cuori delle persone. Inoltre, la routine di molte persone migliorerebbe notevolmente se potessero abbracciare un cane mentre vanno al lavoro o a scuola. Un ragazzo di nome Ibrahim è diventato virale, dandone l’esempio.

Bambino e l’incontro con dei cani randagi lungo il tragitto verso scuola

Non ci vuole molto per rendere il mondo più felice, basta chiedere a questo bambino di nome Ibrahim che un giorno, mentre stava andando a scuola nella città di Grozny, in Cecenia, ha notato una coppia di cani randagi che si scaldava al sole del mattino. Avrebbe potuto tranquillamente continuare per la sua strada e andare a scuola, senza badare ai cani ma così non è stato.

Ibrahim si è fermato per offrire loro un dolce abbraccio, che ha dato liberamente, credendo che nessuno lo stesse guardando. Tuttavia, un residente di un edificio vicino ha notato il giovane ragazzo dalla sua finestra e ha catturato il prezioso momento in un video, che è poi diventato virale. Un vero esempio di atto casuale di amore e gentilezza del ragazzo.

Anche se avesse voluto rimanere con i cani randagi ancora qualche minuto, il suo tempo era scaduto e doveva per forza recarsi a scuola. Nella clip si vede che mentre stava per andare via, si è girato un’ultima volta per tornare indietro e dare l’ultimo abbraccio al cane. Il filmato è diventato immediatamente virale e le azioni di Ibrahim hanno ricevuto il plauso di estranei e amici.

“Ho visto il video. Quello è Ibrahim e va a scuola con mia figlia, la aiuta a portare la borsa. È un ragazzo molto gentile“, ha raccontato a The Dodo Katerina, un’amica della famiglia di Ibrahim, aggiungendo che la scena riflette bene il suo spirito altruistico. Chissà quanti incontri speciali fa Ibrahim durante il giorno. Il vicino ha voluto catturare questo momento di dolcezza e tutto il web ne è certamente grato.