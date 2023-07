Cane cieco dalla nascita vede la sua famiglia per la prima volta: l’emozione

Un’emozione fortissima è quella provata da Hazel, il cane cieco dalla nascita, quando vede finalmente la sua famiglia per la prima vita.

Ha emozionato centinaia di migliaia di utenti la reazione del cane Hazel che – dopo essere nato senza il dono della vista – ha potuto esaudire il suo desiderio e conoscere visivamente la sua amorevole famiglia di umani per la prima volta. Hazel è un esemplare femmina di Pitbull che ha vissuto i primi mesi della sua vita in un rifugio provvisorio, cullato dall’affetto di una coppia di volontari che si sono presto trasformati nella sua famiglia adottiva, in attesa di trovare – per lei – una sistemazione definitiva.

Il cane cieco dalla nascita vede per la prima volta la sua famiglia: l’emozione di Hazel è unica

“Nessuno credeva che questo cucciolo di cane Pitbull cieco potesse vedere nuovamente”, è questo il titolo del video apparso su YouTube grazie alla pubblicazione di “The Dodo”. Nel filmato esplicativo, che riporta i momenti salienti della vita del Pitbull descrivendo, nei dettagli, il prima e il dopo la sua trasformazione. I proprietari del rifugio per animali si erano dapprima assicurati di rendere la struttura adatta alla permanenza di un cane con necessità speciali, poi hanno trovato – di comune accordo – una soluzione che sarebbe stata in grado di cambiare per sempre, e in meglio, la sua vita.

Il Pitbull Hazel probabilmente non credeva – dal canto suo – che sarebbe mai riuscito a riacquistare la vista. Eppure grazie all’impregno dei due volontari, in collaborazione con la sua futura famiglia, la Pitbull dal pelo bianco e marrone ha potuto essere sottoposta a un’operazione chirurgica delicata e all’avanguardia guidata da un luminare del settore.

Dopo le prime visite di routine Hazel è stata ritenuta idonea al grande passo e l’intervento ha avuto un’ottima riuscita. In seguito alle prime settimane di convalescenza la Pitbull ha potuto finalmente guardarsi intorno con “occhi nuovi“. La sua famiglia aveva imparato a prendersi cura di un cane cieco, ma non ha mai rinunciato alla speranza di poter dare la possibilità a Hazel di riacquistare la vista.

Quando è giunto il momento per Hazel di uscire nuovamente allo scoperto i volontari hanno desiderato filmare il primo ufficiale incontro della cagnolina con la sua nuova famiglia. La coppia di umani era entusiasta per il traguardo raggiunto da Hazel e ha assistito – a telecamere accesse – alla duplice gioia della pelosetta che non solo, quel giorno, aveva ritrovato al 100% la vista ma anche una casa per sempre.

Come si evince dalla finale didascalia in sovrimpressione al filmato, realizzato dall’accurata penna di “The Dodo”, dopo essere tornata a beneficiare della vista e aver incontrato la sua famiglia per sempre, Hazel “sta per avere” a tutti gli effetti “una vita meravigliosa” e la sua gratitudine è ben dimostrata dal suo sguardo gioioso e dal suo modo di scodinzolare, al fianco della sua famiglia adottiva, senza interruzioni.